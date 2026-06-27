Атом (без центральной стойки кузова) разбили в краш-тесте — чем все кончилось?

Появились результаты сертификационных краш-тестов электромобиля Атом

Перспективный российский электромобиль Атом прошел финальные сертификационные краш-тесты.

Испытания проводились на полигоне НАМИ и включали два краш-теста: фронтальный удар с 40% перекрытием на скорости 56 км/ч и боковой удар с тележкой массой 950 кг на скорости 50 км/ч. Пресс-служба бренда сообщила, что в тестах участвовали два серийных электромобиля. Напомним, официального объявления о старте серийного производства на данный момент не поступало, сообщалось лишь о сборке на завода «Москвич» предсерийных партий.

В ходе испытаний проверялось как ведет себя кузов, что происходит с салоном, срабатывают ли подушки и ремни безопасности, сохраняет ли целостность высоковольтная система и можно ли после удара открыть двери. Боковой удар было особенно ответственным, ведь у Атома, построенного на оригинальной российской платформе, нет центральной стойки кузова.

Компания сообщает, что расчеты оправдались: сработали ремни, подушки, шторки и ЭРА-ГЛОНАСС, батарея осталась целой и безопасной, а геометрия кузова сохранилась в пределах допусков – двери открылись без затруднений.

Напомним, производство и продажа Атома еще не начались. При этом в апреле разработчик открыл предзаказы по цене 3,98 млн рублей, а с учетом госпрограммы льготного автокредитования – 3 млн рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, насколько Атом локализован в РФ.