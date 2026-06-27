Скидка почти в миллион: этот кроссовер сейчас можно купить с огромной выгодой

Exlantix ET 2025 года подешевел на 925 тысяч рублей: цены и комплектации

У дилеров еще можно найти гибридные кроссоверы Exlantix ET 2025 года выпуска – и на них сейчас действуют очень привлекательные скидки. Правда, выбор комплектации ограничен: покупателям доступна лишь одна версия.

Exlantix ET

По данным мониторинга официального сайта, который провел источник, цена на такие машины сейчас составляет 6 065 000 рублей. Это на 925 тысяч меньше, чем просили раньше. Любопытно, что стоимость Exlantix ET 2026 года (тоже в единственной комплектации) осталась без изменений.

Напомним: модели Exlantix теперь перешли под управление нового прокси-бренда Esteo. Пока в его линейке представлена всего одна модель – крупный кроссовер D-класса Esteo MX. Он оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил, полным приводом и классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее «За рулем» сравнил российские цены клонов Geely Atlas - Belgee X70 и Volga K40.