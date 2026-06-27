Один из самых дешевых авто на базе Renault скоро выйдет на рынок

Dacia скоро представит новый доступный электрокар Spring 2027 года

Румынский производитель готовится выпустить обновленный Dacia Spring – электрокар, который вполне может стать самым доступным в Европе. В компании заявляют, что ориентируются на ценник примерно в 15 000 евро. Для понимания ситуации: китайский Leapmotor T03, который на данный момент считается самым бюджетным электромобилем из Поднебесной на европейском рынке, стоит почти 19 000 евро.

Dacia Spring

Впрочем, реальная стоимость новинки может оказаться выше заявленной. Текущая генерация румынской модели продается в Европе за 18 700 евро. Правда, сейчас Dacia предлагает на нее скидку в 3 000 евро. Плюс ко всему покупатели могут рассчитывать на государственные субсидии, которые делают покупку еще выгоднее.

Что известно о начинке

Пока никаких официальных подробностей о технической части нового Spring нет. Известно лишь, что хэтчбек строят на платформе Renault Twingo E-Tech. Французский донор оснащен одним электромотором мощностью до 82 лошадиных сил и батареей на 27,5 кВтч – этого хватает на 262 километра пути. Если румынская версия унаследует такую же конфигурацию, то она окажется заметно мощнее предшественника: у дореформенной модели базовый двигатель выдает всего 71 силу.

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