Надежный японский паркетник продают дешевле Весты: новый рекорд цен

Кроссовер Toyota Yaris Cross в России предлагают по цене от 1,4 млн рублей

В Россию по неофициальным каналам завозят компактный кроссовер Toyota Yaris Cross.

Привозить машины под заказ готовы дилеры из Приморья и Подмосковья. Минимальный ценник на автомобиль с правым рулем составляет 1 440 000 рублей, что делает его доступнее некоторых отечественных моделей.

Эта модель никогда не поставлялась в нашу страну официально. В ее основе лежит платформа от хэтчбека Yaris, но инженеры создали для нее уникальный кузов, подняли клиренс до 170 мм и сделали салон просторнее. Главная особенность модели – иналичие полного привода в базовых версиях.

Toyota Yaris Cross

За самую привлекательную цену во Владивостоке предлагают модификацию Z Urbano 4WD. В оснащение такого автомобиля входят отделка экокожей, сенсорный экран мультимедиа, камера кругового обзора, обогрев кресел и руля, а также 18-дюймовые литые диски. Для сравнения: стартовая стоимость универсала Lada Iskra с вариатором начинается от 1,68 млн рублей, за Весту просят еще больше.

В продаже встречаются и более дорогие варианты. В Благовещенске можно найти версию GR с передним приводом за 2,39 млн рублей, а в Мытищах полноприводный экземпляр оценили уже почти в 3 млн рублей.

Toyota Yaris Cross

Технически все машины идентичны: под капотом стоит 1,5-литровый 120-сильный атмосферник, работающий в паре с вариатором. Выбор сводится лишь к типу привода и уровню опций.