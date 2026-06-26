«Газпромнефть-СМ» ускорила производство автомобильных масел с помощью ИИ

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» использует цифровую систему «Алхимик» при разработке автомобильных и индустриальных масел.

Собственная технология, основанная на искусственном интеллекте, оценивает параметры оборудования и помогает определить наиболее эффективный состав смазочных материалов. Использование платформы позволило сократить цикл создания новых продуктов более чем в шесть раз — до одного-двух месяцев.

Выступая на годовом общем собрании акционеров «Газпром нефти», представитель блока логистики, переработки и сбыта Никита Аничкин отметил, что нейросетевая система «Алхимик» заранее прогнозирует физико-химические свойства масел. По его словам, это существенно ускоряет разработку рецептур и сокращает сроки вывода продукции на рынок.

«"Газпром нефть" достигла высокого уровня в области цифровизации, сейчас 80% цепочки добавленной стоимости охвачено цифровыми двойниками бизнес-процессов. Есть примеры успешного внедрения технологии искусственного интеллекта», — заявил Никита Аничкин.

Цифровой сервис применяется инженерами и исследователями Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ» во Фрязине. Для создания новой рецептуры специалисты вводят в систему основные параметры масла, такие как вязкость, плотность и щелочное число. Затем алгоритмы машинного обучения сопоставляют их с результатами лабораторных исследований и опытно-промышленных испытаний, накопленными за 15 лет, после чего автоматически предлагают оптимальный состав основы смазочных материалов и присадок.