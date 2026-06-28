92-й вместо 95-го: спасение на трассе или риск для мотора?

Эксперты объяснили, когда замена топлива не навредит

Ситуация, знакомая многим водителям: на заправке закончился привычный 95-й бензин, а за окном – глубокая ночь или дальняя дорога.

Есть ли смысл рискнуть и залить 92-й? Автодилеры говорят, что нарушать заводские рекомендации нельзя. Однако практика и мнение экспертов говорят иное.

Генеральный директор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко уверяет: разница в три октановых числа не станет фатальной. Двигатель не взорвется и не рассыплется, даже если вы зальете бензин с более низким октановым числом.

Современные машины оснащены чувствительными датчиками детонации, которые моментально корректируют работу системы, предотвращая разрушение цилиндров. Единственное, что почувствует водитель, – легкая вялость при разгоне и небольшой перерасход топлива. Но это временные неудобства, а не поломка.

Автоэксперт Игорь Моржаретто добавляет: разовые акции вроде «заправился 92-м, потому что не было другого» абсолютно безопасны. Проблемы начинаются, когда такая замена становится системой. Или если в бак попадает откровенно низкооктановое топливо, например 80-й бензин. Тогда страдает катализатор, а динамика падает до такой степени, что педаль газа перестает откликаться на нажатия. Но и это происходит не мгновенно.

Специалисты напоминают и о другом нюансе: не всегда цифры на колонке совпадают с реальным качеством. Иногда 95-й оказывается чуть хуже заявленного, а 92-й – чуть лучше. Однако массовых жалоб на это нет.

Главная тревога экспертов сейчас связана не с выбором между 92 и 95, а с возвращением в России топлива класса Евро-3. По мнению Юрия Пархоменко, для современных высокотехнологичных двигателей это куда более серьезный вызов, чем случайная замена бензина на заправке. Но пока этот вопрос остается открытым.

Вывод прост: если в баке пусто, а рядом только 92-й – смело заливайте. Главное – не превращать это в привычку.