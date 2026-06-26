Электричество не прокатит: почему России лучше делать ставку на гибриды и газ

В ИРТЭК прогнозируют новый виток интереса к газомоторному транспорту

Эксперты Института Развития Технологий ТЭК вынесли вердикт: электромобилизация в ближайшие десятилетия не станет для России основным направлением.

Куда больше перспектив – у гибридов и машин на газе. Мировой автопром, еще недавно рвавшийся в электрическое будущее, заметно сбавил обороты.

Например, Ford: компания списала почти 19,5 миллиардов долларов, вложенных в «зеленые» мощности, и развернулась обратно к проверенным рамным пикапам. А Еврокомиссия, которая еще пару лет назад не допустила бы и мысли об отмене ДВС, вдруг заговорила о пересмотре запрета на двигатели внутреннего сгорания с 2035 года.

«Электрокары не проиграли, – уточняют в ИРТТЭК, – но рынок меняется, и на авансцену выходят технологии, которые раньше считались лишь переходным этапом». Яркий пример – Toyota: в прошлом году половина всей прибыли компании пришлась на электрифицированные модели, и львиную долю из них составили именно гибриды.

В России картина та же. Гибридов в прошлом году продали втрое больше, чем электромобилей. И это при том, что государство щедро субсидирует «электрички» – до 35% стоимости. Однако даже в таксопарках, где электрокары должны были бы окупаться моментально, их доля едва дотягивает до 0,5%.

На этом фоне эксперты ИРТТЭК прогнозируют новый виток интереса к газомоторному транспорту. И, глядя на сегодняшние цены на бензин, такой сценарий выглядит всё более здравым.

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