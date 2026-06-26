Что делать в случае заправки плохим бензином

Эксперт Абрамов дал пошаговую инструкцию при заправке некачественным топливом

Ситуация «залил плохой бензин» знакома многим водителям. Паниковать, по словам технического эксперта и тренера по продукту бренда автозапчастей MARSHALL Алексея Абрамова, – худшее решение. Главное – действовать хладнокровно и без лишней суеты, фиксируя любые изменения в поведении машины.

Абрамов предупреждает: если мотор отказывается запускаться, не стоит упорно крутить стартер – это лишь усугубит поломку. Вместо этого лучше как можно быстрее вызвать эвакуатор и отправиться на станцию техобслуживания. Расскажите мастеру все симптомы досконально, после чего ждите вердикта. По сути, сценариев всего два.

Первый – самый оптимистичный: элементы топливной системы не пострадали. Придется слить все горючее, снять и промыть бак, а также заменить фильтр. Кстати, эксперт настоятельно рекомендует заодно поменять масло в двигателе – неизвестно, как примеси отразятся на его свойствах в будущем. После сборки системы заливаете качественный бензин – и можете спокойно ездить.

Второй сценарий куда серьезнее. Если компоненты системы вышли из строя – скажем, сломался топливный насос или забились форсунки, – ремонт влетит в копейку. Цена может вырасти в разы по сравнению с первым вариантом.

Впрочем, даже в такой ситуации у автовладельца есть рычаги давления. АЗС несет ответственность за некачественное топливо по Гражданскому кодексу и Закону «О защите прав потребителей». До того как начинать ремонт, нужно официально вызвать представителей заправки (заказным письмом или телеграммой) – они должны осмотреть авто и взять пробы горючего.

Параллельно на СТО проведут дефектовку и отберут образцы топлива в опечатанную тару. Обязательно заберите акты, заказ-наряды и список запчастей – без этих бумаг не докажете ущерб. Затем составьте досудебную претензию на имя руководителя АЗС, указав дату заправки, марку топлива и объем.

Между прочим, если автомобиль завелся и едет, хоть и с перебоями, необязательно сразу ехать в сервис. Абрамов советует разбавить бак качественным горючим (лучше из улучшенной линейки) – скорее всего, работа двигателя нормализуется.

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