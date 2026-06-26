Дизайнер «ё-мобиля» создал новый кроссовер — он появится в РФ

Флагманский гибридный кроссовер Wey V9X от GWM проходит сертификацию в России

Кроссовер Wey V9X от концерна Great Wall Motor начал процедуру сертификации в России, сообщает источник.

Сертифицируется автомобиль китайской сборки – производство этих машин налажено на заводе в городе Баодин, где базируется GWM. Будет две версии: стандартная, с габаритной длиной кузова 5205 мм, и удлиненная, растянутая до 5299 мм. Силовая установка – параллельный гибрид: 2-литровый бензиновый мотор на 238 л.с. работает в союзе с 4-ступенчатой трансмиссией и парой электромоторов.

Суммарная отдача – 680, 694 или 748 л.с. в зависимости от версии. Емкость батарей тоже различная: 55,4, 66,6 или 80 кВт·ч. Чисто электрический запас хода – от 310 до 470 км, гибридный – до 1700 км. Примечательно, что за экстерьер и интерьер Wey V9X отвечал белорусский дизайнер Андрей Трофимчук, ранее участвовавший в разработке «ё-мобиля». Старт российских продаж Wey V9X обещается уже в конце текущего года.

Ранее «За рулем» рассказал, что Wey V9X уже прошел климатические тесты в РФ.