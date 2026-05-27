Умеет ходить «крабом», разгоняется за 4 секунды: новый кроссовер вышел в продажу

Great Wall Motor запустила в Китае флагманский кроссовер WEY V9X

Китайский автогигант Great Wall Motor официально вывел на рынок свой новый флагман – кроссовер WEY V9X.

Продажи модели уже начались на домашнем для компании рынке, а чуть позже новинка доберётся и до России. Согласно ранее озвученным планам, в нашей стране 6-местный автомобиль стоит ждать в четвёртом квартале 2026 года.

Для китайских покупателей WEY V9X предложат в трёх модификациях. В их числе – представительская версия с растянутой колёсной базой, премиальная семейная комплектация и премиум-вариант с удлинённой базой, который создавался как универсальное решение для поездок с семьёй или по работе.

Разработка этой модели шла целых шесть лет. Все её версии базируются на гибридной интеллектуальной архитектуре полного привода Super Hi4. В основе силовой установки – 2-литровый турбомотор. Разгон до сотни у кроссовера занимает около четырёх секунд. Если батарея разряжена, расход топлива составляет 6,3 литра на 100 километров. Полного бака и заряда батареи хватает на 1700 км.

Интеллектуальная подвеска

Шасси у новинки непростое: оно умеет автоматически подстраиваться по разным осям. В продольной плоскости работает система виртуального изменения колёсной базы – благодаря ей радиус разворота сокращается до 5,1 метра. В поперечной плоскости доступен режим движения «крабом»: задние колёса поворачиваются на угол до 20 градусов. Что касается вертикали, то двухкамерная пневматика с закрытой конструкцией даёт регулировку клиренса на 100 мм.

Wey V9X

Искусственный интеллект в каждой детали

Архитектура автономного вождения у WEY V9X строится на двойной интеллектуальной модели VLA (Vision-Language-Action). В салоне работает ИИ-ассистент, который со временем запоминает каждого пассажира и подстраивается под его эмоции, контекст и ситуацию. Система помощи водителю тоже использует искусственный интеллект. В её основе четыре ключевые возможности: цепочка логических решений, голосовое управление, превентивное вмешательство с прогнозированием рисков и адаптация скорости в сложных дорожных условиях.

Wey V9X