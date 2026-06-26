В МАДИ рассказали, что делать, если ночная разгрузка товаров мешает спать

Максим Ликсутов: закон гарантирует москвичам право на тишину в ночное время

С начала 2026 года инспекторы МАДИ зафиксировали 41 эпизод нарушения тишины во время ночных погрузочно-разгрузочных работ у торговых точек.

Чаще всего жалобы поступали на гул работающего двигателя большегрузов и слепящий свет фар, когда машины паркуются у магазинов на первых этажах жилых комплексов.

Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 4.50 столичного КоАП. Размер назначенных штрафов варьировался от 1 до 80 тысяч рублей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Закон гарантирует москвичам право на тишину в ночное время. Любые жалобы на шум от разгрузки или погрузки товаров – повод для нашей немедленной реакции. Инспекторы МАДИ фиксируют такие инциденты, чтобы привлечь нарушителей к ответственности».

Сообщите о нарушениях по телефону: +7(495)540-76-56.

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