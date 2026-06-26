Эти нововведения в поездах больше всего раздражают пассажиров: честные отзывы

Новые стандарты РЖД вызвали недовольство из-за регламента еды и видеозвонков

С начала 2025 года РЖД запустили обновленные правила поведения в поездах. Задумка была благой – повысить комфорт в пути. На деле же многие пассажиры почувствовали, что им навязывают непрошеный контроль за каждым шагом.

Основной камень преткновения – нижняя полка. Ее официально объявили общим столом, но пользоваться им разрешено строго по часам: утром с 7 до 10, в обед с 12 до 15 и вечером с 19 до 21. Владельцы нижних мест возмущены: билет оплачен за спальное место, а не за общепит. Попытки перекусить вне этих «окон» грозят как минимум напряженным разговором с попутчиками, а то и открытым конфликтом.

Еще одна болевая точка – регламент общения. Проводники и соседи просят говорить по телефону тихо и коротко, музыку слушать строго в наушниках, а для видеозвонков вообще уходить в специально отведенные зоны. Идея неплохая, но исполнение хромает. Одни пассажиры поддерживают такие инициативы, другие же воспринимают их как попытку «воспитывать» взрослых людей без внятных санкций.

При всем этом на РЖД действительно улучшается сервис: в купе появились USB-порты, в вагоне-ресторане обновили меню (дошли до пельменей с брусникой), чай наливают в устойчивые подстаканники, работает индивидуальный климат-контроль. Однако возникает ощущение диссонанса: техника есть, а шум, теснота и споры из-за полок решаются одними лишь моральными призывами.

Интересно, что реальных штрафов за еду в «неурочное» время нет. Формально – никто не накажет. Но пассажиров предупреждают: игнорируешь график – создаешь напряженную атмосферу. Особенно остро это чувствуется в плацкарте, где тишина – понятие условное. Там «новые стандарты» превратились в удобный инструмент для выяснения отношений между попутчиками.

Кстати, рекомендации, прилагающиеся к новым нормам, тоже вызывают смешанные чувства. Пассажирам советуют брать с собой складной столик на случай «неразрешенного» перекуса, заранее качать фильмы, решать споры миром, угощать соседей. Часть аудитории считает это разумным «кодексом», другие – перекладыванием ответственности. Мол, вы нам – общие правила, а мы – как хотите, так и миритесь.

В итоге пассажиры все чаще пишут: в компании РЖД умудрились создать полумеры, которые не решают старых проблем, зато провоцируют новые споры. Розетки и климат, безусловно, приятны, но они не отменяют ощущения, что тебя не просто везут – а постоянно наставляют, не дав взамен ни нормальной тишины, ни внятного порядка.

О том, как избегать конфликтов в поезде, «За рулем» недавно уже подробно разбирали.