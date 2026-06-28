Opel Astra следующего поколения: как будет выглядеть новое поколение?

Opel Astra следующего поколения сменит дизайн и, возможно, станет кроссовером

Британское издание Autocar, ссылаясь на конфиденциальные источники и заявления топ-менеджеров, раскрыло первые детали грядущей «перезагрузки» Opel Astra. По информации журналистов, модель, которую мы видим сейчас, в 2030 году претерпит радикальные изменения. Почему немецкий бренд решился на столь смелый шаг? Причин, как выяснилось, две.

Первая проблема – рыночная. Спрос на классические хэтчбеки в Европе падает, уступая место вездесущим кроссоверам. Чтобы удержаться на плаву и не потерять покупателей, Opel рассматривает футуристичный вариант: следующая генерация модели может получить кроссоверные черты или вовсе отдельную «приподнятую» версию. Впрочем, без универсалов не обойдутся – Astra Sports Tourer по-прежнему востребована на домашнем для бренда, немецком, рынке, так что от нее отказываться не станут.

Opel Astra Sports Tourer

Второй – технический. Будущий автомобиль переедет на совершенно новую модульную платформу STLA One, которую концерн Stellantis представил не так давно. Архитектура эта, между прочим, очень гибкая: позволяет делать машины любых размеров, с классическими бензиновыми моторами, гибридными связками или чистыми электродвигателями. Ожидается, что электрическая версия получит особо емкий аккумулятор, который подарит ей внушительный запас хода без подзарядки.

Opel Astra актуального поколения

Коммерческий директор Opel, чьи слова цитирует Autocar, в детали пока не вдавался. В интервью он лишь обронил, что новый хэтчбек порадует владельцев просторным багажником и достойным уровнем комфорта в длительных поездках, но точные даты премьеры не назвал. Для сравнения: не так давно состоялся официальный показ обновленной Audi A3, которая в этом году получила свежий дизайн и новые опции.

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