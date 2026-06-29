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Популярный в России бренд представил свой флагманский внедорожник

Haval представил на закрытом мероприятии в Китае полноразмерный кроссовер H10

Haval готовит к выпуску новую флагманскую модель – внедорожник H10, который сочетает несущий кузов с нарочито брутальными, «коробчатыми» чертами. Это прямой претендент на то, чтобы стать вершиной линейки бренда.

Внешность автомобиля сразу привлекает внимание двухъярусной оптикой прямоугольной формы, мощными бамперами и закамуфлированными стойками кузова. К длинным рейлингам на крыше добавляются классические дверные ручки, а над лобовым стеклом расположились датчики системы автопилотирования. Сзади бросается в глаза крупная светотехника и дверь, которая открывается вбок – на ней висит полноценное запасное колесо. Кстати, боковые подножки здесь с электроприводом.

Haval H10
Haval H10

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Внутри салон выполнен в уже знакомой стилистике внедорожников Haval: простая передняя панель, где дефлекторы прячутся от глаз, над консолью доминирует широкий тачскрин, а физических кнопок – по минимуму. Среди опций значатся потолочный дисплей для пассажиров сзади и двухсекционная панорамная крыша с электролюками. В оснащение также войдут проекционный экран, частичный автопилот Coffee Pilot 3 и продвинутая камера кругового обзора.

Haval H10
Haval H10

Модель предложат в двух вариантах: базовом на пять мест и трехрядной версии с шестью раздельными креслами. Причем они будут отличаться длиной. Заявлено два размера кузова – 5138 или 5299 мм, но колесная база при этом одинаковая – ровно 3000 мм. Ширина (2050 мм) и высота (1970 мм) тоже не меняются.

Силовая линейка полностью гибридная, причем с возможностью подзарядки от сети. На выбор дают два бензиновых турбомотора объемом 1,5 л (167 л.с.) или 2 л (238 л.с.) – оба работают как генераторы. Характеристики пары электродвигателей пока держат в секрете, но пиковая отдача всей установки уже объявлена – 367 лошадиных сил. Привод полный. Тяговая батарея на литий-железо-фосфатных элементах емкостью 42,8 кВт·ч обеспечивает запас хода 180 км на чистом электричестве.

Интерьер Haval H10
Интерьер Haval H10

Продажи Haval H10 на домашнем рынке должны стартовать еще до конца 2026 года. Поставки в другие страны тоже уже подтверждены официально.

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Источник:  Российская газета
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