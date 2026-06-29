Популярный в России бренд представил свой флагманский внедорожник

Haval представил на закрытом мероприятии в Китае полноразмерный кроссовер H10

Haval готовит к выпуску новую флагманскую модель – внедорожник H10, который сочетает несущий кузов с нарочито брутальными, «коробчатыми» чертами. Это прямой претендент на то, чтобы стать вершиной линейки бренда.

Внешность автомобиля сразу привлекает внимание двухъярусной оптикой прямоугольной формы, мощными бамперами и закамуфлированными стойками кузова. К длинным рейлингам на крыше добавляются классические дверные ручки, а над лобовым стеклом расположились датчики системы автопилотирования. Сзади бросается в глаза крупная светотехника и дверь, которая открывается вбок – на ней висит полноценное запасное колесо. Кстати, боковые подножки здесь с электроприводом.

Haval H10

Внутри салон выполнен в уже знакомой стилистике внедорожников Haval: простая передняя панель, где дефлекторы прячутся от глаз, над консолью доминирует широкий тачскрин, а физических кнопок – по минимуму. Среди опций значатся потолочный дисплей для пассажиров сзади и двухсекционная панорамная крыша с электролюками. В оснащение также войдут проекционный экран, частичный автопилот Coffee Pilot 3 и продвинутая камера кругового обзора.

Haval H10

Модель предложат в двух вариантах: базовом на пять мест и трехрядной версии с шестью раздельными креслами. Причем они будут отличаться длиной. Заявлено два размера кузова – 5138 или 5299 мм, но колесная база при этом одинаковая – ровно 3000 мм. Ширина (2050 мм) и высота (1970 мм) тоже не меняются.

Силовая линейка полностью гибридная, причем с возможностью подзарядки от сети. На выбор дают два бензиновых турбомотора объемом 1,5 л (167 л.с.) или 2 л (238 л.с.) – оба работают как генераторы. Характеристики пары электродвигателей пока держат в секрете, но пиковая отдача всей установки уже объявлена – 367 лошадиных сил. Привод полный. Тяговая батарея на литий-железо-фосфатных элементах емкостью 42,8 кВт·ч обеспечивает запас хода 180 км на чистом электричестве.

Интерьер Haval H10

Продажи Haval H10 на домашнем рынке должны стартовать еще до конца 2026 года. Поставки в другие страны тоже уже подтверждены официально.