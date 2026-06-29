Названы претенденты на звание лучшего автомобиля 2026 года

В Москве объявлен шорт-лист национальной премии «Топ-5 Авто»

Оргкомитет Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто» представил шорт-лист номинантов премии в пяти автомобильных категориях. Об этом организаторы конкурса сообщили «Известиям» 27 марта.

Жюри премии, состоящее из российских автомобильных журналистов, оценивало все новые модели, представленные на рынке в течение 2025 года (всего более 60 автомобилей), по пяти основным критериям: соотношение «цена – качество», дизайн, технические новации, комфорт и практичность. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

В категории «Компактный автомобиль/кроссовер» представлены Belgee X70, Jaecoo J7, Lada Iskra, Omoda C7 и Tenet T7. В категории «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» – Changan CS75 Plus, GAC GS4, Jetour T1, Tank 300 и Москвич М70.

В «Больших автомобилях/кроссоверах» за победу будут бороться Bestune B70, GAC GS8, JAC RF8, Tank 400 и Москвич М90. Лучшим электрическим/гибридным автомобилем могут признать Avatr 12, Exeed Exlantix ES, GAC GS8 HEV, Geely EX5 EM-i или Rox 01. А среди коммерческих автомобилей – Changan Star Truck, Foton Tunland V9, Oting Palasso, Sollers ST9 или Huanghai N7. Кроме того, награды будут выданы в номинациях, посвященных PR-департаментам и департаментам маркетинга автопроизводителей, также будет выбрана автоперсона года.

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