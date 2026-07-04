Возможно, самый крутой автодом, что вы видели

EarthRoamer создала кемпер из Chevrolet Silverado стоимостью более 1 млн долларов

Еще один крейзи-кемпер на базе Шеви: в Сети вирусятся изображения монструозного пикапа (точнее, грузовика) Chevrolet Silverado 6500HD, превращенного в гигантский автодом.

Проект принадлежит североамериканской компании EarthRoamer и носит название EarthRoamer SX. На место штатного грузового отсека помещен углепластиковый бокс, в котором разместили полноценную кухню (нашлось место даже кофемашине), душевую комнату, туалет, спальню, хозблок со стиральной машиной и сушилкой, а также полный набор внедорожного оборудования для автономных поездок.

Все это оформлено в шикарном стиле, управляется электроникой и весьма успешно перемещается в пространстве посредством турбодизеля V8 объемом 6,6 литра. EarthRoamer SX берет на борт 380 л дизельного топлива и 455 л воды. Машина имеет собственную литий-ионную батарею и солнечные панели на крыше и может обеспечивать энергией не только себя, но и заряжать электромобили и гибриды. Ценник соответствующий: 1,1 млн долларов.

Ранее «За рулем» рассказал, что нынешний Chevrolet Silverado обновился и получил новые моторы.