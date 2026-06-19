Легендарный американский внедорожник обновился и сохранил мощный V8

Пикап Chevrolet Silverado нового поколения получил новые двигатели V8 5.7 и 6.6

Chevrolet официально рассекретила новое поколение своего полноразмерного пикапа Silverado. Машина получила свежий дизайн, пару новых атмосферных V8 и полностью переработанный салон – теперь дисплеи есть даже в базовых версиях. Старт продаж в Штатах намечен на конец 2026 года, а вот цены пока держат в секрете.

Chevrolet Silverado 2026

Самый интересный момент – это силовые агрегаты. Вместо привычных моторов теперь предлагаются два новых V8 объемом 5,7 и 6,6 литра. По словам представителей компании, 6,6-литровый двигатель станет самым мощным атмосферником в сегменте полноразмерных пикапов. Правда, точные показатели мощности и крутящего момента пока не названы. При этом другие моторы никуда не делись: базовый бензиновый турбомотор 2.7 теперь работает в паре не с восьмиступенчатым автоматом, а с десятиступенчатым. Дизель 3.0 тоже остается в списке опций.

Chevrolet Silverado 2026

Эволюция дизайна, хоть и не революционная, но заметно освежила облик пикапа. Спереди – светодиодные фары со ступенчатой структурой, С-образные ходовые огни, сзади – новые фонари, а колесные арки стали более рельефными. Внутри изменений куда больше: даже в самой простой утилитарной комплектации установлен 16-дюймовый экран мультимедиа и 12-дюймовая цифровая приборная панель.

Более дорогие версии, вроде ZR2 и High Country, могут похвастаться дополнительным 11,5-дюймовым экраном для переднего пассажира, проекционным дисплеем и цифровым зеркалом заднего вида. Вопреки общей тенденции, физические кнопки и рукоятки климат-контроля никуда не делись, а рычаг АКПП по-прежнему расположен на рулевой колонке.

Chevrolet Silverado 2026

Внедорожная модификация ZR2 получила 35-дюймовые шины, двухдюймовый лифт подвески и блокировки обоих дифференциалов. Салон такой версии украшен карбоновым декором. Для тех, кому этого мало, доступен пакет ZR2 Bison Edition от American Expedition Vehicles – с усиленными бамперами и защитой днища, включая картеры мостов и топливного бака.

Собирать новый Silverado 1500 будут на двух заводах GM: во Флинте (Мичиган) и в Тонаванде (Нью-Йорк).

О новых моторах для Silverado «За рулем» уже рассказал.