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А вы знали, что за нарушение, зафиксированное камерой, тоже можно лишиться прав?

Если камера не работала в автоматическом режиме, водителя могут лишить прав

Как оказалось, на практике нарушения, выявленные с помощью камер фотовидеофиксации, не всегда заканчиваются штрафом. Иногда эти кадры становятся основанием для лишения прав . Но в определенных ситуациях. И с этими ситуациями пришлось разбираться Верховному суду.

Жил-был гражданин Фатеев. Ехал он как-то по Московскому малому кольцу. Решил обогнать другую машину, да вот незадача – разметка там была сплошная. Выехал на встречку. Все знают, насколько это опасно – лобовое столкновение одна из самых страшных аварий. Наказание за такое строгое – вплоть до лишения прав. В итоге суд отобрал у Фатеева водительское удостоверение на 4 месяца.

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Казалось бы, при чем тут Верховный суд? Но есть юридические нюансы. Если бы нарушение зафиксировала автоматическая камера фотовидеофиксации, водителю выписали бы штраф в 7,5 тысячи рублей. Без лишения. Почему? Потому что в автоматическом режиме невозможно достоверно определить, кто именно сидел за рулем. Правда, тогда придется сдать того, кто управлял.

Вот адвокат Фатеева и уцепился за эту норму. Мол, нарушение зафиксировала камера, а значит – только штраф. Нельзя лишать прав.

Тут, однако, не все так однозначно. Да, камера действительно сняла нарушение. Но снимки эти пошли не сразу в базу для выписывания «писем счастья». Информацию передали на пост ДПС, что стоял дальше по трассе. Там машину остановили, оформили протокол на водителя. Суд на основе этих материалов уже и вынес решение о лишении.

Спор дошел до Верховного суда. Адвокат напирал на особый порядок, описанный в статьях 2.6.1 и 28.6 КоАП. В них говорится: если нарушение зафиксировано автоматической камерой, протокол не составляется. Постановление выносится без участия собственника.

Но высшая инстанция рассудила иначе. В своем постановлении суд указал: не все камеры на дорогах являются автоматическими. А ключевое слово тут – «автоматический режим». Он подразумевает, что камера сама выявляет нарушение и сама формирует штраф без участия человека. В этом случае виноватым числится собственник машины.

В ситуации же с Фатеевым камера хоть и зафиксировала обгон, но не работала в полностью автономном режиме. Как объяснили в ГАИ, она просто передала картинку инспектору, как сигнал. Подобный сигнал мог бы поступить и от камеры на смартфоне случайного свидетеля, и просто в виде заявления от потерпевшего. По таким данным проводится расследование, составляется протокол, и суд решает судьбу именно конкретного водителя.

Иными словами, инспектор сам мог нарушения не видеть. Но данные – хоть с камер, хоть от свидетелей – дают ему законное основание установить и привлечь нарушителя.

Вспомнить хотя бы типичную ситуацию с аварией, где виновник сбежал. Как его ищут? Через камеры. Находят машину, проверяют на свежие повреждения, опрашивают владельца – кто был за рулем. И получают полную доказательную базу. Главное тут – соблюсти процедуру и составить протокол именно на водителя, а не на собственника. В этом принципиальное отличие автомата от работы живых инспекторов, для которых камеры – лишь инструмент.

Кстати, в Москве несколько лет назад работала программа «Пит-стоп». Сотрудники ГАИ в прямом эфире подключались к камерам, вживую видели нарушителя и ехали его оформлять. Ловили в основном тех, кто превышал скорость больше чем на 60 км/ч – штрафы с камер на таких лихачей уже не действовали. А вот лично составленный протокол тянул на лишение прав.

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Источник:  Авто Mail
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