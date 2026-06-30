В МАДИ рассказали, что грозит водителям за парковку на тротуарах в Москве

Ликсутов: машины на тротуарах особенно мешают пешеходам и маломобильным гражданам

С января 2026 года сотрудники МАДИ зафиксировали свыше 1,6 тыс. случаев размещения транспортных средств на тротуарах в зоне действия запрещающих знаков.

По сравнению с первыми месяцами прошлого года количество таких нарушений сократилось на 17%. В ведомстве подчеркивают: стоянка на пешеходных зонах не только создает неудобства для горожан и препятствует проведению дорожных работ, но и серьезно осложняет проезд спецтехники, а также наносит ущерб городскому покрытию.

Размер административного взыскания за данное правонарушение составляет 4,5 тыс. рублей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Автомобили на тротуарах создают неудобства для всех участников дорожного движения, особенно для пешеходов и маломобильных людей. Если владельца машины не окажется на месте, инспектор МАДИ не только зафиксирует нарушение, но и отправит авто на спецстоянку.

Просим водителей парковаться только в разрешенных местах и соблюдать ПДД».

Сообщить о неправильной парковке можно по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.

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