На 400 тысяч дешевле: цены на машины шести брендов переписали в России

Цены на автомобили шести брендов в России изменились в июне-2026

Складывается впечатление, что производители все чаще делают ставку на прямые скидки, а не на пересмотр прайс-листов. Мониторинг цен, проведенный «Автоновостями дня» в июне, показал, что корректировки базовой стоимости затронули лишь шесть марок.

«Москвич»

У российского бренда изменения коснулись самой доступной модели. Кроссовер « Москвич 3» в версии «Стандарт Телематика 2026» с механикой (появившейся в продаже в начале мая) прибавил в цене 15 тысяч рублей. Теперь за такой автомобиль просят минимум 2 040 000 рублей.

UMO

Новоиспеченный бренд, созданный «Яндексом» и EVM, тоже решил поднять планку. Компактный кроссовер UMO 5 подорожал сразу на 100 тысяч рублей – его минимальная стоимость теперь составляет 2 600 000 рублей. Правда, старт розничных продаж модели до сих пор официально не анонсирован.

Exlantix

Премиальное четырехдверное купе ES от китайской Exlantix вновь изменило ценник (впервые с января). Правда, на этот раз прибавка вышла более серьезной, чем в прошлый раз: версия « Спорт» / Sport стала дороже на 110 тысяч рублей и теперь оценивается в 6 850 000 рублей.

Hongqi

Цены поползли вверх на кроссоверы HS3 и HS5. Первый прибавил от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от комплектации (теперь стоит 3 190 000-3 630 000 рублей). Второй подорожал на 29-99 тысяч – его актуальный диапазон цен составляет от 3 999 000 до 4 699 000 рублей.

А вот пятидверный лифтбек H6, который официально продается в РФ всего год, наоборот, подешевел. Скидка составила от 161 до 231 тысячи рублей, так что сейчас за него просят от 4 099 000 до 4 399 000 рублей.

Jetour

Китайский бренд сделал приятный сюрприз для поклонников своего самого популярного кроссовера Dashing. Сразу все комплектации и 2025, и 2026 годов выпуска стали дешевле на 50 тысяч рублей (без учета прямых скидок). Теперь цены варьируются от 2 659 900 до 3 849 000 рублей.

BAIC

Самый существенный дисконт в июне достался седану U5 Plus, который собирают на калининградском «Автоторе». Эта модель, самая доступная в линейке BAIC, подешевела на целых 330-390 тысяч рублей. Теперь ее можно купить по цене от 1 990 000 до 2 150 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый корейский седан с люком и кожаным салоном.