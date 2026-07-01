Июльский разворот: 6 важных изменений для автомобилистов

С 1 июля: ужесточение кредитования, рост цен на авто и новые правила для шин

Середина лета 2026 года принесет российским автомобилистам не только жару, но и ощутимые перемены в кошельке и законодательстве.

1. Цены на авто: масс-сегмент прибавит 3-5%, иномарки – 8%

Эксперты прогнозируют неизбежный рост стоимости новых машин. В массовом сегменте они могут прибавить 3-5%, а вот «параллельным» иномаркам прочат подорожание сразу на 8%.

2. Вторичный рынок и запчасти: +5% и +1-2%

Вслед за новыми машинами потянутся вверх цены и на вторичном рынке – до 5%, а также на ремонт и запчасти – здесь счета вырастут на 1-2%, полагают автомеханики и связывают это с тремя факторами: старением автопарка, сезоном отпусков с большими пробегами и острой нехваткой персонала в сервисах.

3. Условия кредитования ужесточаются: неофициальный доход учтут только на 90%

Отдельный сигнал для тех, кто планирует покупку на заемные средства: с 1 июля банки вводят более жесткие правила оценки доходов. При расчете долговой нагрузки неофициальные заработки теперь учитываются только на 90%. Это означает, что одобряемая сумма кредита снизится, а требования к подтверждению доходов станут строже.

4. Права: срочная замена для истекавших в июле 2023 года

Что касается документов, здесь тоже следует быть внимательными: водителям, чьи права истекали в июле 2023 года, необходимо срочно заменить удостоверения. Система автоматического трехлетнего продления, работавшая с 2020 года, с 2026-го прекращает действие.

5. Шины: проверка заводов и борьба с подделками

Нововведения коснутся и шинного рынка: с июля правительство запускает механизм проверки достоверности данных о производителях покрышек. Оператор системы маркировки получил право не только изучать документы, но и выезжать на заводы для инспекции – в целях борьбы с подделками.

6. Ввоз авто из-за рубежа: таможня обязана доказывать претензии документально

Наконец, важное новшество для тех, кто ввозит машины из-за рубежа: Верховный суд обязал таможенников более тщательно доказывать свои претензии при доначислении пошлин. Теперь будет недостаточно предположений о заниженной стоимости – нужны убедительные документальные подтверждения, что упрощает позицию водителей при судебных спорах.