Пятиместный кроссовер Tenet T8: уже в продаже, цена известна

Российский кроссовер Tenet T8 получил 5–местную версию и ценник в 3,1 млн рублей

Бренд Tenet официально запустил продажи пятиместной модификации кроссовера T8 (ранее была только семиместная).

Цена новинки зафиксирована на отметке в 3 099 000 рублей.

Под капотом у кроссовера 1,6-литровый турбомотор в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. За счет снижения массы почти на полтора центнера автомобиль стал заметно экономичнее: на трассе он потребляет всего 6,3 литра на сотню, а в городском ритме укладывается в 9,6 литра. Двигатель неприхотлив и переваривает даже 92-й бензин.

Объем багажника новой версии варьируется от 889 л до внушительных 1930 литров.

Tenet T8

В машине появился голосовой ассистент, который откликается на фразу «Привет, Tenet» или кнопку на руле. Он управляет климатом, подогревом сидений, стеклами и музыкой, позволяя водителю не отвлекаться от дороги. А через мобильное приложение можно и вовсе дистанционно «разбудить» двигатель, проветрить салон перед поездкой или быстро найти авто на переполненной парковке.

Tenet T8

Уделено внимание и мелочам: цифровая панель приборов обзавелась классической темой с круглыми аналоговыми шкалами – для тех, кто скучал по традиционным циферблатам.

Особый акцент сделан на адаптацию к российскому климату: полный зимний пакет включает обогрев не только переднего ряда, но и задних сидений, руля, а также лобового стекла с форсунками. Для дальних поездок предусмотрен и фаркоп – кроссовер способен буксировать прицеп массой до 750 кг.

Tenet T8

Выпускают новинку на заводе холдинга «АГР» в Калуге.

Гарантия на модель составляет 5 лет или 150 тысяч км пробега.

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