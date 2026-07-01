Audi вернет знаменитую A4 в модельную линейку, но есть нюанс

Audi анонсировала электромобиль A4 e-tron на платформе SSP

Судя по всему, Audi решила не хоронить легендарную модель, а дать ей новую жизнь – и, что логично, электрическую. Как сообщает Autoevolution, возвращение Audi A4 официально подтверждено, правда, в совершенно ином обличье.

Новинка получит имя A4 e-tron и встанет на конвейер в 2028 году. Интересно, что это будет одна из первых машин, построенных на перспективной платформе SSP, которую сейчас активно разрабатывает весь концерн Volkswagen. По сути, инженеры замахнулись на серьезные характеристики: покупателям предложат версии как с задним, так и с полным приводом. Причем базовые модификации уже получат двигатели мощностью от 400 лошадиных сил.

Самый «злой» вариант, S4, вообще обещает быть зверем. Говорят, что отдача там перевалит за 500 сил, а разгон до «сотни» займет примерно 4 секунды. Зато и запас хода впечатляет: от 640 до 800 километров на одной зарядке – в зависимости от комплектации. Для повседневных поездок этого хватит с лихвой.

Новый облик и конкуренты

Внешне электрокар будет сильно отличаться от предшественников. Дизайнеры ориентировались на стилистику, заданную концептом Concept C, которую уже опробовали на лимитированном суперкаре Nuvolari. Внутри тоже ждут перемен: производители намекают, что обилие современных технологий и экранов не убьет физические кнопки и регуляторы – их оставят для тех, кто ценит тактильность.

В качестве главных соперников Audi A4 e-tron рассматривает электромобили большой немецкой тройки. Речь идет о BMW i3 и будущем электрическом Mercedes-Benz C-класса. Так что битва за кошельки покупателей обещает быть жаркой.

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