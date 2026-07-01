Тяговитый мотор и еще много новшеств: какой станет Нива Легенда 2026

Lada Niva Legend получила версию с мотором ВАЗ-11184 мощностью 90 л.с.

В год своего 49‑летия классическая Нива получила долгожданный двигатель ВАЗ‑11184. Его же год назад примерила Нива Travel. В новом моторе сочетаются блок цилиндров двигателя 1.8 Evo и восьмиклапанная ГБЦ от 1.6 (ВАЗ‑11182).

Lada Niva Legend

Прибавка в мощности небольшая – с 83 до 90 л. с., зато максимальный крутящий момент вырос почти на 20%, со 129 до 153 Н·м.

Для внедорожника важно, что при 1000 об/мин двигатель развивает 124 Н·м против 97 Н·м у предшественника. По данным АВТОВАЗа, в зависимости от режима снижение расхода бензина достигает 30%.

Двигатель Lada Niva Legend

Передние тормозные диски стали вентилируемыми. Стабилизатор поперечной устойчивости вынесли вперед, чем улучшили поведение машины на асфальте. Часть внешних кузовных панелей теперь с двухсторонней оцинковкой: передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук.

Колеса Lada Niva Legend

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Появились 16‑дюймовые колеса другого дизайна и накладка на капоте от Нивы Спорт. От нее же внутренние обновки – единый рычаг управления раздаткой и перенесенный рычаг коробки передач. Переработана система отопления, появилось место под большую медиасистему.

Внедрена водительская подушка безопасности в руле от Гранты. Боковая, служившая триггером для срабатывания системы ЭРА-ГЛОНАСС, убрана. Замок зажигания перенесен на правую сторону, появился единый ключ для дверей и пуска двигателя, в комплектацию вошел центральный замок.

Мультимедийная система Lada Niva Legend

Цены пока не объявлены. Дореформенная Нива Legend с мотором 1.7 стоит от 1,1 млн рублей.

Список типичных неисправностей Lada Niva Legend представлен тут.