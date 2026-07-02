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Современные технологии без переплат: новая линейка аккумуляторов «КАЗ»

Курский аккумуляторный завод модернизирует производство и запускает новые модели.

Крупнейший российский производитель аккумуляторов, Курский аккумуляторный завод (ООО «КАЗ») завершает второй этап масштабной модернизации производства стартерных батарей.

Современные технологии без переплат: новая линейка аккумуляторов «КАЗ»

Проект реализуется на условиях софинансирования со стороны федерального Фонда развития промышленности, предоставившего 300 млн рублей льготного займа. Приобретенная и уже запущенная в рамках проекта формировочная линия позволит на 15% снизить расходы на электроэнергию и на 7–10% улучшить электрические характеристики АКБ без изменения расхода материалов. Естественно, это положительно отразится на себестоимости и потребительских характеристиках АКБ.

Современные технологии без переплат: новая линейка аккумуляторов «КАЗ»

Более того, в июне состоялся запуск новой автоматизированной сборочной линии, благодаря которой производительность сборочного участка вырастет до 25%. Снизится количество и длительность переналадок оборудования, сведутся к минимуму потери на брак – а это, по оценкам компании, приведет к снижению себестоимости премиальных АКБ на 2–3%. Для покупателей важно, что линия эта – с высокой автоматизацией и дополнительными станциями контроля качества пластин, блоков электродов и собранных батарей с учетом требований автопроизводителей.

Современные технологии без переплат: новая линейка аккумуляторов «КАЗ»

Автомобилистам «КАЗ» знаком по брендам «Курский аккумулятор», UNO, Fireball, Dominator и Forse. Но теперь аккумуляторы будут предложены покупателям под маркой самого завода – «КАЗ», ее старт запланирован на июль текущего года.

Современные технологии без переплат: новая линейка аккумуляторов «КАЗ»

Сейчас потребителям уже предложена новая линейка EFB-батарей (то есть улучшенных батарей с жидким электролитом) в сегменте «стандарт». Ранее аналогичные технические решения применялись преимущественно в продукции премиального сегмента. Снижение производственных затрат за счет автоматизации позволило внедрить более современные конструктивные решения без увеличения себестоимости продукции, сохранив доступный уровень цен для потребителей. Ждем новые аккумуляторы в магазинах!

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