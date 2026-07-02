Современные технологии без переплат: новая линейка аккумуляторов «КАЗ»

Курский аккумуляторный завод модернизирует производство и запускает новые модели.

Крупнейший российский производитель аккумуляторов, Курский аккумуляторный завод (ООО «КАЗ») завершает второй этап масштабной модернизации производства стартерных батарей.

Проект реализуется на условиях софинансирования со стороны федерального Фонда развития промышленности, предоставившего 300 млн рублей льготного займа. Приобретенная и уже запущенная в рамках проекта формировочная линия позволит на 15% снизить расходы на электроэнергию и на 7–10% улучшить электрические характеристики АКБ без изменения расхода материалов. Естественно, это положительно отразится на себестоимости и потребительских характеристиках АКБ.

Более того, в июне состоялся запуск новой автоматизированной сборочной линии, благодаря которой производительность сборочного участка вырастет до 25%. Снизится количество и длительность переналадок оборудования, сведутся к минимуму потери на брак – а это, по оценкам компании, приведет к снижению себестоимости премиальных АКБ на 2–3%. Для покупателей важно, что линия эта – с высокой автоматизацией и дополнительными станциями контроля качества пластин, блоков электродов и собранных батарей с учетом требований автопроизводителей.

Автомобилистам «КАЗ» знаком по брендам «Курский аккумулятор», UNO, Fireball, Dominator и Forse. Но теперь аккумуляторы будут предложены покупателям под маркой самого завода – «КАЗ», ее старт запланирован на июль текущего года.

Сейчас потребителям уже предложена новая линейка EFB-батарей (то есть улучшенных батарей с жидким электролитом) в сегменте «стандарт». Ранее аналогичные технические решения применялись преимущественно в продукции премиального сегмента. Снижение производственных затрат за счет автоматизации позволило внедрить более современные конструктивные решения без увеличения себестоимости продукции, сохранив доступный уровень цен для потребителей. Ждем новые аккумуляторы в магазинах!