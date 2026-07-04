Belgee обновила комплектации седана S50 в России

Бренд Belgee обновил комплектации седана S50 на российском рынке

Бренд Belgee обновил комплектации седана S50 на рынке РФ. Об этом говорится в сообщении компании. В начальном исполнении Active оснащение Belgee S50 не изменилось, а в «средней» версии Style модель дополнительно получила боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, что увеличило общее их количество до четырех. В пакете зимних опций к обогреву передних сидений, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал и рулевого колеса добавили электрообогрев лобового стекла.

Что касается флагманской комплектации Prestige, то помимо электрообогрева лобового стекла седан получил обогрев заднего ряда сидений. Belgee S50 оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л.с. (152 Нм) в сочетании с 5-ступенчатой механической трансмиссией либо 6-ступенчатым автоматом. Цена модели варьируется от 1,9 млн до 2,32 млн рублей (без учета выгод) в зависимости от комплектации.

Belgee S50

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