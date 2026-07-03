90 лет на страже дорог: сегодня — День ГАИ!

Редакция «За рулем» поздравляет сотрудников ГАИ с профессиональным праздником

3 июля в России отмечается День ГАИ – профессиональный праздник тех, кто служит в рядах одной из самых полезных и незаменимых организаций.

Свою историю служба ведет с 1936 года. Именно 3 июля 90 лет назад Совнарком принял постановление о создании Государственной автомобильной инспекции. С тех пор ведомство не раз меняло названия, но главные принципы работы остались неизменными.

Инспекторы ГАИ трудятся без выходных и праздников, 24/7. И понятно почему: на них лежит огромная ответственность за порядок на дорогах. Они контролируют соблюдение ПДД и тем самым обеспечивают безопасность каждого из нас – и водителей, и пешеходов.

Журнал «За рулем» сотрудничает с Госавтоинспекцией с самого ее основания, с 1936 года. Цели у старейшего автомобильного издания страны («За рулем» в 2026-м исполнилось 98 лет) и ГАИ исторически совпадают – добиваться порядка на дорогах и исправного технического состояния всех машин.

Редакция «За рулем» от души поздравляет всех сотрудников Госавтоинспекции с их профессиональным праздником. От лица всех автомобилистов журнал выражает полную поддержку ГАИ – только вместе можно сделать дороги по-настоящему безопасными!

3 малоизвестных факта о Госавтоинспекции

Факт 1. Предшественник ГАИ и строгая иерархия на дорогах





До появления Госавтоинспекции за безопасность на дорогах отвечал Отдел по регулированию уличного движения (ОРУД), первое подразделение которого было создано при Моссовете еще в 1925 году . На заре формирования советской автоинспекции на дорогах действовала своя иерархия приоритетов:

пешеходы должны были уступать дорогу ручной повозке,

повозка — лошадиному извозчику,

извозчик — автомобилю,

обычные автомобили обязаны были уступать путь машинам специального назначения и автобусам .

Теперь у каждого участника дорожного движения свои права и обязанности, приоритеты в корне поменялись. За исключением, пожалуй, приоритета спецтранспорта. Что логично.

Факт 2. «Дорога жизни» и регулировщицы в блокадном Ленинграде

В годы Великой Отечественной войны сотрудники инспекции занимались масштабной мобилизацией автотранспорта для нужд фронта. Одним из самых героических эпизодов в истории ведомства стала работа в осажденном Ленинграде: знаменитую «Дорогу жизни» по Ладожскому озеру под постоянными бомбежками регулировали и обслуживали 350 женщин-регулировщиц, которые несли службу на 75 постах.

Факт 3. Первое лишение прав за пьянство и «возвращение» названия

В 1956 году произошло первое серьезное ужесточение правил дорожного движения в СССР: именно тогда водителей начали лишать прав за вождение в нетрезвом виде.

Также интересна история ребрендинга ведомства: в 1998 году аббревиатуру ГАИ заменили на ГИБДД, чтобы улучшить имидж службы, однако новое название оказалось слишком сложным для произношения. В 2002 году оба названия сделали равнозначными, а в мае 2024 года было принято историческое решение — ведомству официально вернули его первое, привычное название — «Госавтоинспекция» (ГАИ).