Юрист объяснил, как вернуть деньги за машину
По словам автоюриста Льва Воропаева, постановка транспортного средства на учет в Госавтоинспекции носит исключительно учетный характер и не закрепляет за владельцем юридических прав на имущество.
Право собственности переходит к новому хозяину в момент подписания договора купли-продажи и получения ключей и документов.
Эксперт подчеркивает: шансы на расторжение сделки сильно зависят от статуса продавца. Если покупатель имел дело с компанией-дилером, закон позволяет потребовать возврат денег при обнаружении критической неисправности или любого дефекта в течение двух недель с момента покупки (для нового авто). Достаточно направить официальную претензию продавцу.
Однако при покупке подержанного автомобиля с рук ситуация кардинально меняется. Воропаев предупреждает: добиться расторжения договора и возврата суммы от частного лица после регистрации ТС крайне проблематично, а порой и вовсе невозможно.
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