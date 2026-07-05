Юрист объяснил, как вернуть деньги за машину

Лев Воропаев: Регистрация авто в ГИБДД не равносильна праву собственности

По словам автоюриста Льва Воропаева, постановка транспортного средства на учет в Госавтоинспекции носит исключительно учетный характер и не закрепляет за владельцем юридических прав на имущество.

Право собственности переходит к новому хозяину в момент подписания договора купли-продажи и получения ключей и документов.

Эксперт подчеркивает: шансы на расторжение сделки сильно зависят от статуса продавца. Если покупатель имел дело с компанией-дилером, закон позволяет потребовать возврат денег при обнаружении критической неисправности или любого дефекта в течение двух недель с момента покупки (для нового авто). Достаточно направить официальную претензию продавцу.

Однако при покупке подержанного автомобиля с рук ситуация кардинально меняется. Воропаев предупреждает: добиться расторжения договора и возврата суммы от частного лица после регистрации ТС крайне проблематично, а порой и вовсе невозможно.