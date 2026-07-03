Названы рабочие способы снизить расход топлива в машине

Эксперт Матвеев: Неисправное состояние машины ведет к перерасходу бензина

Неисправности отдельных узлов автомобиля провоцируют перерасход горючего. Об этом автоэксперт, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев заявил в четверг, 2 июля. Он уточнил, что на потребление бензина влияют состояние двигателя и воздушного фильтра.

«Потребление бензина часто растет и из-за забитого топливного фильтра, недостаточного давления в покрышках и дефектов электропроводки. Резкие ускорения и частые торможения заставляют мотор работать на пределе», – отметил специалист, добавив, что предпочтительнее выбрать путь без пробок, так как езда на низкой скорости с частыми резкими торможениями и ускорениями заметно увеличивает расход бензина.

Он отметил, что на расход топлива также влияет манера управления автомобилем. Чем более она агрессивна, тем больше уходит топлива, а экономная скорость зависит от аэродинамики авто.

Кроме того, на потребление бензина влияет вес перевозимого груза. Поэтому можно отказаться от внешнего багажника и убрать из машины всё лишнее.

Что касается кондиционера, то потери от его работы в современных авто ниже, чем от открытых окон, которые ухудшают аэродинамику, добавил Матвеев.

Эксперт также посоветовал сократить поездки на авто, он предложил заменить их прогулкой, поездкой на велосипеде или общественном транспорте.

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