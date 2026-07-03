В России начались продажи нового технологичного кроссовера

Новый кроссовер GAC Hyptec HT поступил в продажу в России: цены

Китайский автопроизводитель GAC вывел на российский рынок новый полностью электрический кроссовер Hyptec HT. Машина уже добралась до дилерских центров – правда, пока только в одной-единственной версии EX Premium, цена стартует от 6 млн рублей. Покупателям предложат на выбор три оттенка кузова.

Габариты у новинки серьезные: почти 5 метров в длину, 192 см ширины и 170 см высоты. Колесная база достигает 2935 мм – внутри должно быть просторно.

С электродвигателем на 245 л. с. с моментом 309 Нм с места до сотни паркетник разгоняется за 6,9 секунды. Аккумулятор тут на 68,8 кВт·ч, а заявленный запас хода доходит до 510 километров.

Что касается оснащения, производитель не поскупился. В салоне – мультимедийная система с огромным 14,6-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, плюс встроенные сервисы VK и «Яндекс Авто». Аудиосистема – с 21 динамиком, есть беспроводная зарядка, панорамная крыша и электропривод багажника. Передние сиденья не только греются и вентилируются, но и умеют делать массаж, а у пассажирского кресла есть выдвижная оттоманка.

Для пассажиров второго ряда тоже постарались: спинку можно откинуть до 143 градусов, плюс есть складной столик и опоры для ног. Безопасность обеспечивают адаптивный круиз-контроль с функцией помощи в пробках, камеры кругового обзора, контроль слепых зон, система удержания в полосе и экстренное торможение.

Стартовая цена GAC Hyptec HT – 5 699 000 рублей, с учетом всех действующих спецпредложений. Выходит, за эти деньги можно получить приличный запас хода, богатое оснащение и статусный внешний вид.

Ранее «За рулем» рассказывал о планах китайских производителей электромобилей.

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