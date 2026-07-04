Китайцы внедряют пожизненную гарантию на авто — вот кому ее дадут

Chery предоставит владельцам пожизненную гарантию на тяговую батарею Rhino

Китайская компания Chery объявила о введении пожизненной гарантии на тяговую батарею Rhino, а также на электромотор и блок управления машин с такими аккумуляторами.

Есть важное условие: гарантия будет предоставляться первому владельцу электромобиля в Китае. Напомним, Rhino – это новое поколение тяговых батарей, состоящее из трех линеек: твердотельные, полутвердотельные и литий-ионные. Сейчас тестовые образцы «твердотелов» завершают испытания, а серийное производство намечено на 2027 год. Первой моделью с топовой твердотельной батареей Rhino S должен стать Exeed ES8.

Компания заявляет, что Rhino соответствуют новейшим стандартам безопасности. В случае, если машина загорится из-за теплового разгона такой батареи, компания обязуется поменять пострадавшую машину на точно такую же новую... Как вам предложение?

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