Раскупили за неделю: что происходит на рынке «электричек»

Аналитик Целиков: Доступные электромобили уже раскупили

Спрос на автомобили с гибридными и электрическими двигателями резко подскочил – это видно по свежим данным, которые обнародовал глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

За последнюю неделю июня на учет в ГИБДД поставили 1754 гибридных авто – больше на треть, чем неделей ранее, когда было 1311 штук. Если же сравнивать со средними недельными показателями 2025 года для подключаемых гибридов (PHEV), то рост составил почти половину: обычно продавалось около 1173 машин. В лидеры по числу проданных единиц вырвались Evolute i-Space (337 шт.), Geely EM-I (328 шт.), Voyah Free (301 шт.), GAC S7 (153 шт.) и Exeed Exlantix ET (127 шт.).

Сегмент чистых «электричек» тоже оживился, но тут все упирается в наличие машин у дилеров. За ту же неделю на учет было поставлено 195 электромобилей. При этом самый популярный в России электрокар Evolute i-Joy почти исчез из дилерских центров – его попросту смели с полок. Шквальный спрос наблюдается и на новинку от «Яндекса» – модель UMO 5: за семь дней ее купили 45 человек. На второе место по спросу неожиданно выбился Changan Qiyuan Q05, который ввозят в страну по параллельному импорту (продано 24 штуки).

Почему покупатели бросились скупать «зеленые» авто

Из-за такого бума количество предложений на вторичном рынке электромобилей сократилось сразу на 30%, констатирует Целиков. В беседе с «Российской газетой» он объяснил, что бюджетные варианты с пробегом просто закончились. «Половина спроса на электрокары – это был Evolute i-Joy, его сейчас нет в наличии ни у кого. На первое место вышел электрокар UMO 5 (выпускается на столичном заводе « Москвич»), но его мало производят и, в основном, разбирают в такси. Москвич 3e продавался и продается на 95% на юрлица. Все дилеры не держали «электрички» у себя в салонах на продажу, потому что это был неликвид. Сейчас они резко стали ликвидом, и всё вымели. По объявлениям есть много предложений, но все – под заказ», – подчеркнул эксперт.

В компании Evolute, которая собирает электрокары и гибриды на липецком заводе «Моторинвест», изданию подтвердили ажиотаж. В пресс-службе заявили: «В связи с высоким спросом на отдельные модели сформировалась небольшая очередь на поставку автомобилей. В настоящее время срок ожидания Evolute i-Space составляет около 7 дней, а Evolute i-Joy – несколько недель. Для сокращения времени ожидания производственная программа уже увеличена, что позволит в ближайшее время нарастить объемы поставок в дилерскую сеть». Там также отметили, что дефицит затронул и премиальные модели Voyah – на них тоже начался настоящий бум.

Очередей на зарядках не ждут

Даже на фоне переполоха на рынке эксперты сходятся в одном: ни очередей на электрозаправках, ни экстренного строительства новых зарядных станций в ближайшее время не будет. Партнер агентства Игорь Моржаретто пояснил «РГ»: в стране примерно 17 тысяч ЭЗС, и почти все они сконцентрированы в нескольких точках с большим количеством электромобилей. При этом 60% владельцев «электричек» покупают их осознанно – у них есть своя розетка: загородный дом, оборудованный гараж или паркинг в новом ЖК. Они, по сути, не заряжаются в городе. Строительство новых станций – это работа частного бизнеса, который пока не видит в этом особой выгоды.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков тоже не видит причин для паники. По его словам, средняя загрузка зарядных станций по России в 2025 году составляет лишь 9% в сутки. Конечно, в Москве этот показатель выше, но очереди могут появиться только при резком скачке числа электромобилей и гибридов. А такого взрывного роста не будет хотя бы из-за высокой цены на «зеленые» машины.

Председатель профильной ассоциации АЭТИ Ия Гордеева добавила: отрасль не считает, что топливный кризис затянется надолго. Сейчас действительно увеличилось потребление электричества на зарядках, но оно было очень низким. Основной вклад дали гибриды – у них батареи меньше и заряжаются быстрее. Появилось много коротких сессий, по 10-15 минут. По оценкам владельцев сетей, потребление выросло на 10-60% в зависимости от региона, но пока это не привело к очередям. А если броситься строить инфраструктуру прямо сегодня, то технологическое присоединение и ввод в эксплуатацию займут от 6 до 8 месяцев – так что быстрого решения вопроса не будет.

О стремительном росте спроса на электромобили в России «За рулем» ранее уже писал.

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