За удар контролера — условный срок. Суд вынес приговор агрессивной безбилетнице

Максим Ликсутов: агрессия в отношении сотрудников Московского транспорта недопустима

В ходе планового рейда в московском транспорте сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» зафиксировал факт безбилетного проезда.

Пассажирка не только не оплатила поездку, но и отказалась предъявить удостоверяющие личность документы. В ответ на законные требования женщина проявила агрессию – она нанесла контролеру не менее четырех ударов рукой по лицу.

Зюзинский районный суд Москвы признал нарушительницу виновной по части 1 статьи 318 УК РФ. Елене Евгеньевне Козловой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

С начала года в столице зарегистрировано 26 случаев нападений на сотрудников «Организатора перевозок». По итогам рассмотрения дел вынесено 18 приговоров, причем один из них предполагает реальное лишение свободы.

Московский Следственный комитет проводит доследственные проверки по каждому подобному инциденту и при наличии достаточных оснований инициирует уголовное преследование.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Проявление агрессии в отношении сотрудников Московского транспорта недопустимо.

Это уголовное преступление, которое никогда не остается безнаказанным. Призываем пассажиров быть вежливыми с контролерами и оплачивать поездки строго при входе в транспорт».

С 9 января 2026 года штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты составляет 5 тыс. рублей. Оплатить его нужно в течение 60 дней. Сумма просроченного штрафа увеличивается в 2 раза, дело передается судебным приставам.

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