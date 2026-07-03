Батарейка в ключе садится за день? Возможно, всему виной бетон и соседние машины
Владельцы современных автомобилей все чаще жалуются на то, что на паркингах крупных торговых центров брелоки сигнализаций ведут себя нестабильно, пишет Pravda.Ru.
В таких местах системы бесключевого доступа начинают капризничать, а элементы питания садятся буквально за считаные дни. Причина кроется не только в сложной архитектуре зданий – свою роль играет и колоссальный уровень радиопомех, из-за которого электроника работает на износ. Разбираемся, почему бетонные конструкции высасывают заряд и как спасти систему от поломки.
Автоэлектрик Кирилл Семенов описал механизм так: в зоне сильных помех бортовой компьютер автомобиля и ключ постоянно обмениваются проверочными кодами. Из-за радиошума пакеты данных теряются, и устройства вынуждены повышать мощность передатчика, что буквально съедает энергию из крохотной батарейки.
Современный торговый комплекс – настоящий «радиоад» для электроники. Сотни охранных систем, Wi-Fi-роутеры, навигационные устройства и промышленное холодильное оборудование работают на частотах, близких к тем, что используют автоключи. В этой какофонии брелок повторяет команду по многу раз, пока машина ее распознает. Каждый такой цикл нагружает элемент так, будто вы открываете и закрываете двери десятки раз в минуту.
Как защитить брелок от быстрого разряда
Самое очевидное решение – использовать элементы питания с графеном. У этого материала сверхвысокая электропроводность, которая позволяет батарейке держать стабильное напряжение даже в момент пиковых нагрузок. Обычный элемент в таких условиях «проседает», а графеновый дает мощный импульс – сигнал пробивается сквозь шум почти всегда с первой попытки.
Инженер-автомеханик Михаил Лазарев объяснил, что бетон и кирпич – худшие враги для высокочастотных передатчиков. Если брелок старый или батарейка уже частично разряжена, вам придется подходить вплотную к стеклу – мощности импульса просто не хватит на преодоление препятствия.
Подземные и многоуровневые паркинги строят из армированного бетона, который работает как экран. Металлическая арматура внутри стен создает эффект клетки Фарадея – она отражает и поглощает радиоволны. Если машина стоит за колонной или на другом ярусе, сигнал идет в обход через отражения, и его полезная мощность падает.
Что делать, если машина не реагирует на ключ
Часто автовладельцы начинают подозревать, что сломалась сигнализация. На деле достаточно заменить батарейку на вариант с повышенной емкостью – это компенсирует потери сигнала в сложных архитектурных условиях. К слову, из-за помех могут страдать и другие системы, например дистанционный запуск кондиционера.
Ситуацию усугубляет «электронная теснота». Когда на стоянке стоят сотни машин с бесключевым доступом, многие из них постоянно сканируют пространство в поиске своего владельца. Запросы пересекаются, возникают коллизии данных, и брелок тратит энергию на то, чтобы выделить нужный ответ на фоне соседних.
Автослесарь Денис Хромов советует: «На переполненной стоянке риск того, что система распознает команду неправильно или заблокируется, возрастает. Если машина не реагирует, не надо судорожно жать на кнопки – так вы только быстрее разрядите ключ. Попробуйте поднести брелок к стойке лобового стекла – там обычно находится антенна приемника».
Из-за высокого уровня помех брелок вынужден подавать сигнал на повышенной мощности и повторять его несколько раз – энергопотребление вырастает в десятки раз. Батарейки с графеном или увеличенной емкостью справляются с пиковыми нагрузками лучше и дают стабильный сигнал даже в бетонном паркинге.
Если авто все равно не открывается, постарайтесь подойти максимально близко к зоне основной антенны – это область под лобовым стеклом. Нажимайте кнопку кратковременно, не удерживая ее подолгу. И помните: помимо дискомфорта, помехами могут пользоваться злоумышленники – они глушат сигнал, чтобы вы не смогли закрыть машину. Всегда проверяйте, заблокировались ли двери физически.
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