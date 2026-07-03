В России появился новый дешевый корейский автомобиль: подробности

В РФ появились в продаже хэтчбеки Kia Morning по цене от 1,5 млн рублей

В России снова можно купить недорогой корейский автомобиль – хэтчбек Kia Morning (он же Picanto). Его привозят под заказ, и на начало июля минимальная цена составляет 1,5 млн рублей, причем это данные с одной из площадок объявлений, которые изучили «Автоновости дня».

Для сравнения: даже бюджетный китайский кроссовер JAC JS3 с учетом прямой скидки стоит минимум 1 584 000 рублей. Примерно столько же – от 1 581 000 рублей – просят за базовый седан Lada Vesta 2026 модельного года. Выходит, корейский хэтчбек пока что обходится дешевле и «китайца», и отечественной «классики», пусть и ненамного.

Лучшую цену – 1,5 млн рублей – предлагают во Владивостоке. Это комплектация Trendy: полностью светодиодная оптика, сиденья с отделкой из экокожи, мультифункциональный кожаный руль, цифровая «приборка», сенсорная мультимедиа, климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, электростеклоподъемники и регулировка зеркал, двухцветные литые диски.

В других компаниях столицы Приморья Morning можно заказать уже от 1 550 000 до 2 000 000 рублей. На юге страны, в Краснодаре, цена стартует от 1 680 000 рублей. В Москве хэтчбек обойдется в 1 800 000, а в Омске – в 1 950 000 рублей.

Впрочем, есть и автомобили в наличии в столице – по цене от 2,5 до 2,95 миллиона рублей. Это корейские версии в «сигнатурной» комплектации Signature: бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, светодиодные фары и фонари, люк, кожаный салон с черно-коричневой прошивкой, круиз-контроль, цифровая панель приборов, мультимедиа с тачскрином, обогрев заднего стекла и обогрев с электроприводом зеркал.

Техническая начинка у всех хэтчбеков одинаковая. Под капотом – 1,0-литровый «атмосферник» семейства Kappa на 76 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой передач. По заявлению продавцов, в смешанном цикле расход – всего 5-6 литров на сотню.

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