Чем грозит экономия на кондиционере в жару
Эксперт Славнов объяснил, чем опасна экономия на кондиционере в жару
Слухи о том, что климатическая система убивает мотор, ходят давно. Да, кондиционер забирает часть мощности – но всего несколько процентов, не критичных для силового агрегата. Намного опаснее попытки сэкономить и ездить с открытыми окнами.
Специалист предупредил: в жару это может привести к тепловому удару, потере сознания за рулем и тяжелой аварии. Кроме того, на скорости выше 85 км/ч открытые окна увеличивают расход топлива до 20% – больше, чем работа кондиционера.
Вывод эксперта однозначен: риск для жизни и здоровья не стоит мнимой экономии. Проверяйте кондиционер, включайте его и не подвергайте себя опасности.
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Источник: «Подмосковье сегодня»