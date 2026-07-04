Чем грозит экономия на кондиционере в жару

Эксперт Славнов объяснил, чем опасна экономия на кондиционере в жару

Слухи о том, что климатическая система убивает мотор, ходят давно. Да, кондиционер забирает часть мощности – но всего несколько процентов, не критичных для силового агрегата. Намного опаснее попытки сэкономить и ездить с открытыми окнами.

Специалист предупредил: в жару это может привести к тепловому удару, потере сознания за рулем и тяжелой аварии. Кроме того, на скорости выше 85 км/ч открытые окна увеличивают расход топлива до 20% – больше, чем работа кондиционера.

Вывод эксперта однозначен: риск для жизни и здоровья не стоит мнимой экономии. Проверяйте кондиционер, включайте его и не подвергайте себя опасности.

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