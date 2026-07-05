Россияне массово едут за дешевым казахстанским бензином

Жители Самарской и Оренбургской областей все чаще ездят в Казахстан за бензином

На приграничных АЗС Западно-Казахстанской области резко увеличилось количество автомобилей с российскими номерами, сообщает местный Forbes. Жители Самарской, Саратовской и Оренбургской областей все чаще ездят в Казахстан, чтобы заправиться более доступным топливом.

Наибольший поток российских автомобилей наблюдается в Уральске, расположенном примерно в 200 км от Самары. Город остается одним из лидеров в Казахстане по доступности топлива: литр бензина здесь стоит 298−301 тенге (около 45 рублей). Для сравнения, в Самаре цены значительно выше. Литр АИ-92 стоит около 80 рублей (491 тенге), АИ-95 – 84 рубля (516 тенге), а дизельное топливо – 88,5 рубля (542 тенге).

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что россияне могут без ограничений заправляться на казахстанских АЗС, если речь идет о штатных топливных баках автомобилей. Заправка в дополнительные емкости, в том числе канистры, не допускается.

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