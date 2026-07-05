АВТОВАЗ готовит гибридную версию кроссовера Lada Azimut

Кроссовер Lada Azimut с гибридной силовой установкой — АВТОВАЗ обозначил сроки

В обозримом будущем АВТОВАЗ может запустить гибридную версию кроссовера Lada Azimut.

Об этом в интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову рассказал руководитель автогиганта Максим Соколов.

«Мы работаем над гибридом. И считаем, что в России этот сегмент гораздо более перспективен, чем чистые электромобили. Может быть, некоторые результаты этой работы будут анонсированы нами до конца 2026 года», – поделился Соколов.

Для Азимута планируется несколько вариантов силового агрегата, но вот привод – пока только передний

Напомним, в серийном производстве кроссовер Lada Azimut ожидается в сентябре 2026 года, а к концу года АВТОВАЗ рассчтывает запустить новинку в продажу. В первое время Азимут будет комплектоваться атмосферными бензиновыми двигателями 1.6 и 1.8, прошедшими модернизацию и форсировку.

Ранее «За рулем» рассказал, что планируется и турбоверсия Азимута с отдачей в 150 л.с.