На продажу выставили редчайшую Тойоту с необычным дизайном и мощным мотором

Редкую Toyota Origin с мотором 2JZ от Supra продают в Техасе за 3,2 млн рублей

Вряд ли вы часто видите на дорогах Toyota Origin – и это неудивительно. Речь идёт об одном из самых редких седанов японской марки, который сейчас выставлен на продажу в Техасе. Всего за два года, с 2000 по 2001, собрали лишь 1073 экземпляра – меньше, чем у многих суперкаров.

Специализированный дилер Texas JDM оценил экземпляр 2001 года в 41 495 долларов (это примерно 3,2 млн рублей). Цена кусается для старого седана, согласитесь. Но под ретро-кузовом скрывается не только оригинальный дизайн, но и легендарный мотор 2JZ – тот самый, что ставили на Toyota Supra.

Кстати, Origin посвятили выпуску 100-миллионного автомобиля Toyota. Внешность седана отсылает к Toyopet Crown 1955 года – первой серийной легковушке марки и первому японскому авто, поступившему в официальную продажу в США.

Передок выделяется круглыми фарами и массивной хромированной решёткой радиатора. Сзади – изогнутые стойки и фонари, напоминающие драгоценные камни. Задние двери, как у оригинала, открываются против хода. А панорамное заднее стекло – настоящий привет из 1950-х.