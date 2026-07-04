Мокрый дрифт и гонка преследования: этот фестиваль будет максимально насыщенным

Race Club Fest состоится на автодроме ADM Raceway «Мячково» с 24 по 26 июля

Одно из самых громких событий этого лета для тех, кто не представляет жизни без скорости, уже на пороге. С 24 по 26 июля 2026 года территорию автодрома ADM Raceway «Мячково» захватит фестиваль Race Club Fest. Организаторы решили не мелочиться: в этом году поклонникам болидов и зрителям обещают полное погружение в мир автоспорта.

Что в меню? Тут и выставочная площадка с автомобилями, полностью готовыми к гонкам, и Time Attack – когда каждый борется сам за себя, выжимая лучшее время круга. Любителям дуэлей придётся по душе Touge Battle – парные заезды тех, кто оказался быстрее всех в своём классе. А для ценителей адреналина на скользком покрытии – Free Ride Battle, соревнования по мокрому дрифту в формате TOP 32. Ну и куда без выбора самых стильных машин: лучшую десятку определят сами зрители.

Первый день, 24 июля, по сути, для своих. Вход для посетителей в этот четверг закрыт, зато участники смогут вдоволь накататься по конфигурациям Grade 4 и Race Club с рассвета до заката. Всё это время – никакой суеты, только ты, трасса и твоя машина. Плюс в этот же день стартует регистрация на Race Club Time Attack.

А вот с утра 25 июля на фестиваль пустят уже всех желающих, и вот тут начнётся самое интересное. Этот общедоступный день целиком отдадут на откуп соревнованиям Race Club Time Attack на конфигурации Race Club – пилоты будут бороться за лучшее время круга. Параллельно, на конфигурации Expo, развернётся дрифт Free Ride Battle. Кстати, в паддоке можно будет зависнуть у выставки Track Ready, где лучшие из лучших поспорят за звание TOP 10. Отдельный пункт программы, который точно соберёт толпу, – гонки блогеров. А завершится день награждением участников Time Attack и квалификацией дрифтеров.

26 июля – это кульминация. Жаркая битва Race Club Touge Battle в самом разгаре. Представьте: очные гонки преследования, где участники TOP 10 в street-классе и TOP 5 в классах Pro выходят на трассу друг против друга. Победителя определяют по итогам двух заездов – в первом один гонщик лидирует, второй догоняет, потом меняются ролями.

В тот же день состоится финал мокрого дрифта Free Ride Battle в формате TOP 32. Мало того: в выставочной зоне появится отдельный зачёт для автомобильных клубов, которые сразятся за звание «Лучший клуб» фестиваля.

На главной сцене запланировано несколько брифингов с приглашёнными звёздами. Любой желающий сможет задать вопрос и обсудить горячие темы автоспорта. Огромный ажиотаж у посетителей наверняка вызовет награждение TOP 10 самых стильных автомобилей в категориях «Тюнинг», «Трек Реди», «Автоспорт» и «Эксклюзив».

Впрочем, Race Club Fest – это не только гонки. На протяжении всех трёх дней здесь работают точки с едой и напитками, можно фоткаться с эффектными девушками на фоне крутых авто и прикупить мерч от любимых брендов. Один билет даёт доступ ко всем заездам, выставке и зоне отдыха. Кстати, дети до десяти лет проходят бесплатно – но только с родителями.

По сути, организаторы создали универсальную площадку: здесь найдётся место и для профи, и для тех, кто только начинает интересоваться автоспортом. Атмосфера скорости, борьбы и ярких эмоций обещает быть максимально плотной. Ждем вас на Race Club Fest 24–26 июля на автодроме ADM Raceway «Мячково».