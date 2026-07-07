150 сил, автомат Aisin: знакомый европейский кроссовер снова доступен в РФ

В России начались продажи кроссовера Peugeot 5008: цена, характеристики

В России наконец-то появился в продаже новый Peugeot 5008. О старте реализации машины сообщила «Российская газета» со ссылкой на один из столичных автосалонов.

Французский кроссовер 2026 модельного года предлагают в двух цветах – черном и белом. Под капотом стоит единственный доступный двигатель: 1,6-литровый бензиновый агрегат, выдающий 150 лошадиных сил. Работает он в паре с 8-диапазонным автоматом Aisin. Привод, правда, только передний – полного привода у этой версии нет.

Габариты 5-местной машины вполне стандартные для класса: длина – 4670 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1655 мм. А вот дорожный просвет порадует любителей легкого бездорожья – целых 236 миллиметров.

Список оснащения, судя по информации от дилера, включает светодиодную оптику, кондиционер, парктроники по кругу, подогрев передних кресел, бесключевой доступ, круиз-контроль и рейлинги на крыше.

Цена на Peugeot 5008 стартует от 2,95 миллиона рублей. Но учтите: ждать автомобиль придется от 60 до 70 дней.

Peugeot 5008

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