Эти недорогие гаджеты гарантированно спасут от жары в машине

Перечислены недорогие аксессуары для охлаждения салона авто в жару

По данным 110km.Ru, в жаркую погоду температура в салоне автомобиля за считанные минуты способна превысить 50 градусов, и это не просто дискомфорт – речь идет о реальной угрозе здоровью. Особенно остро проблема встает перед владельцами старых машин без кондиционера либо когда его ремонт оказывается слишком дорогим или затягивается. В 2026 году на маркетплейсах появилось множество бюджетных решений, которые реально помогают переносить зной, и интерес к ним только растет.

Мини-вентиляторы, портативные кондиционеры и модели на шею стали настоящим спасением. Обычные устройства от прикуривателя или USB стоят от 700 рублей и собирают тысячи положительных отзывов – в движении поток воздуха заметно облегчает состояние. Если перед вентилятором поставить бутылку с ледяной водой или накрыть его влажной тканью, охлаждение станет еще ощутимее. Некоторые модели обзавелись несколькими независимыми головками и тремя режимами скорости – водители спецтехники и старых авто считают их не роскошью, а необходимостью.

Портативные вентиляторы на шею – еще один хит последних сезонов. Выглядят они как ободок либо компактный блок на шнурке, дуют прямо в лицо и на шею, ускоряя испарение пота. Цена стартует от 700 рублей, а одного заряда хватает на пару дней активного использования. Правда, охлаждается только тот, кто носит устройство – для пассажиров понадобится отдельный экземпляр.

Мини-кондиционеры с резервуаром для воды (испарительный принцип) стоят чуть дороже – от 1300 рублей. Полноценную климатическую установку они, конечно, не заменят, но возле водителя создают приятное ощущение прохлады и повышают влажность. Один нюанс: при их использовании лучше приоткрывать окна, иначе салон станет сырым и начнет запотевать.

Снизить нагрев в салоне помогают не только гаджеты. Солнцезащитные накидки на лобовое стекло, автошторки и атермальная пленка – самые доступные способы не дать машине перегреться на стоянке. Экраны со светоотражающим покрытием стоят от 400 рублей, хотя универсальные модели не всегда идеально подходят по размеру. Наружные накидки защищают еще и зеркала, а некоторые варианты накрывают автомобиль целиком – актуально для темных кузовов.

Автозонты, которые фиксируются внутри салона, устанавливаются быстрее обычных экранов и стоят от 400 рублей. Автошторки для боковых и задних стекол (от 300 рублей за комплект) оберегают пассажиров от солнца. Атермальная пленка – от 600 рублей за рулон – задерживает инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, сохраняя интерьер и вдобавок снижая нагрев. Ее монтаж лучше доверить профессионалам – от этого зависит и внешний вид, и долговечность покрытия.

Для тех, кто много времени проводит в дороге, на первый план выходят автохолодильники и термокружки. Дорогой компрессорный холодильник вовсе не обязателен – для большинства хватит термобокса с аккумуляторами холода или замороженными бутылками: такой способ сохранит напитки прохладными на несколько часов. А термокружки (от 600 рублей) поддерживают температуру воды или лимонада в течение всей поездки – простое решение, которое часто игнорируют, хотя оно действительно работает.

Снизить температуру на стоянке можно, если оставить окна слегка приоткрытыми. Чтобы не рисковать кражей и не бояться дождя, используют дефлекторы (ветровики) – они устанавливаются над стеклами и позволяют незаметно проветривать салон. Подбираются под конкретную модель, крепятся на скотч или в оконный проем и стоят от 60 рублей. При правильной установке не мешают работе стекол и не увеличивают шум.

Владельцы машин с кожаным салоном страдают от жары особенно сильно – сиденья нагреваются до такой степени, что сесть просто невозможно. Опытные водители советуют накрывать их светлыми полотенцами либо специальными накидками. Для длительных поездок пригодятся накидки со встроенной вентиляцией – они подключаются к прикуривателю и прогоняют воздух через внутренние каналы. Цена вопроса – от 1100 рублей за сиденье. Охлаждающие гелевые подушки – еще один бюджетный вариант: они долго остаются прохладными, часто имеют ортопедическую форму и снижают нагрузку на спину. Стоят от 1200 рублей.

Перед тем как тронуться, стоит быстро избавиться от горячего воздуха в салоне. Откройте все двери на пару минут – это снизит температуру быстрее, чем сразу включить кондиционер на максимум. Если времени нет, начните движение с открытыми окнами по диагонали – так создается сквозняк, который эффективно все проветрит. Через несколько минут окна лучше закрыть и включить кондиционер. Кстати, есть маленький лайфхак: если машина стоит на солнце, поверните руль на 180 градусов – тогда его верхняя часть не обгорит. А если руль или рычаг коробки уже раскалились, быстро охладить их поможет влажная салфетка.

Интересно, что спрос на эти аксессуары растет не только у владельцев старых машин, но и у тех, кто просто заботится о здоровье и не хочет перегреваться даже в новых моделях. По мнению экспертов, многие решения, которые еще недавно считались временными, сегодня превращаются в стандарт для летней эксплуатации. Даже простые меры, по данным специалистов, способны снизить температуру в салоне на 5-10 градусов, делая поездку безопаснее и приятнее. Большинство таких решений доступно по цене и не требует сложной установки – каждый водитель может подобрать оптимальный вариант для своего авто.

О том, как снизить расходы на автомобиль в жару, «За рулем» уже рассказывал.