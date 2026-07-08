Стало известно, когда автомобили Haval станут более «российскими»

Great Wall Motor Rus локализует производство трансмиссии в 2026 году

Автомобили марки Haval скоро обзаведутся еще большим количеством компонентов, произведенных в России. В компании раскрыли, какие узлы начнут выпускать на тульском заводе в ближайшие несколько лет.

Денис Стадников, представляющий Great Wall Motor Rus, поделился планами прямо на полях выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге. Уже в 2026 году предприятие собирается запустить локальное производство трансмиссии. Это серьезный шаг, который уменьшит зависимость от импортных поставок.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. На следующий, 2027 год намечено освоение литья – речь идет о корпусных элементах для коробки передач и крупных металлоемких деталях двигателя.

«В прошлом году мы запускались, в этом году будем запускать трансмиссию – тоже локальную. А в следующем году будет еще освоено литье», – уточнил Стадников.

Электронная начинка пока что задача посложнее. Сейчас в машинах, собранных в Тульской области, уже стоят отечественные блоки ЭРА-ГЛОНАСС, а мультимедиа плотно дружит с сервисами «Яндекса» и VK Видео. Правда, до полной локализации «железа» придется подождать: эти планы сдвинуты ориентировочно на 2028 год.

« Электроника чуточку сложнее локализуется, чем пластиковая составляющая», – объяснил представитель компании.

Кстати, совсем недавно, в начале июня, завод Haval отметил серьезный рубеж – с конвейера сошел 500-тысячный автомобиль. Им стал проходимый кроссовер Haval H3. Само предприятие в Тульской области тоже получило очередную годовщину работы.

Параллельно стало известно, что Great Wall Motor в принципе не исключает расширения производства в РФ. Рассматриваются даже варианты переноса сборки отдельных моделей на другие площадки. Впрочем, текущий завод, как отмечают в компании, загружен вполне прилично.

О том, как российские машины адаптируются под привычки водителей, «За рулем» ранее уже рассказывал.