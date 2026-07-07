Ремонт автомобилей в России продолжил дорожать. В чем причина?

Средний чек на СТО перевалил за 13 тысяч рублей, побив прошлогодний максимум

За первые шесть месяцев 2026 года стоимость обслуживания машин в России выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили аналитики сети автосервисов Fit Service, средний чек за визит в мастерскую теперь составляет 13 тысяч рублей. При этом количество обращений на станции технического обслуживания осталось на прежнем уровне – водители стали реже откладывать визиты к механикам, но структура их трат внутри одного заказа кардинально изменилась.

Главная причина удорожания кроется в резком скачке стоимости услуг: их доля в итоговом чеке выросла на 19%, тогда как ценники на сами запчасти увеличились лишь на 9%. Впрочем, и детали ощутимо ударили по кошельку. В зависимости от категории они прибавили от 15% до 25%. Сильнее всего подорожали редкие кузовные элементы и электроника, а также технические жидкости, которые стали лидерами среди расходников.

По словам директора компании Татьяны Овчинниковой, автомобилисты теперь реже экономят на ходовой части и тормозной системе, предпочитая вкладываться в продление ресурса машины, что увеличивает трудоемкость работ. Кроме того, на себестоимость ремонта давят усложнившаяся логистика, колебания валют и рост налоговой нагрузки. Все эти факторы в сумме привели к тому, что итоговая квитанция на СТО заметно потяжелела, отражая одновременно и рост цен на комплектующие, и повышение стоимости самой работы мастеров.