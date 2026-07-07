Как старый аккумулятор превращается в валюту: водители теряют до 20% выгоды

Логист Денис Крылов: Старые АКБ скупают перекупщики, а максимальная выгода — в пунктах приема лома

Старая автомобильная батарея – это вовсе не мусор, который можно бездумно отправить в контейнер, отмечают эксперты Pravda.Ru.

По сути, перед вами увесистый слиток свинца, кислота внутри и, вполне вероятно, еще рабочий источник энергии. Пять лет эксплуатации не делают коробку с электролитом бесполезным кирпичом. Однако автовладельцы упорно повторяют одну и ту же ошибку: либо бросают АКБ в гараже, либо отдают за сущие копейки.

Магазины активно предлагают скидку в 10% на новую батарею при сдаче старой. Это не благотворительность, а бизнес. Торговая точка передает принятый аккумулятор переработчикам и получает с этого прибыль. Многие водители игнорируют такую схему из-за лени или незнания, полагая, что мизерная компенсация не стоит возни с тяжелым ящиком. Между прочим, на деле можно заработать куда больше.

Как пояснил логист по грузоперевозкам Денис Крылов, старые аккумуляторы – это валюта на сером рынке. Перекупщики разбирают их для предпродажной подготовки машин. Дешевая, но живая после подзарядки батарея позволяет завести мотор при осмотре авто, не раздувая бюджет на сервис.

Продажа «с рук» выглядит привлекательнее магазинной скидки. В реальности настоящая маржа ждет вас на пунктах приема лома цветных металлов. Там платят за килограммы свинца по рыночной цене, что зачастую перекрывает скромные дилерские предложения на 20%. Особенно если под капотом стояла массивная АКБ емкостью от 90 А ч.

Выкинуть батарею на свалку – преступление против экологии. Кислота и свинец не лучшие соседи для грунтовых вод. Правда, лень частенько оказывается сильнее экологических призывов. Если разница в цене не отбивает стоимость бензина на поездку до приемного пункта, водитель просто задвинет АКБ в угол гаража.

Специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова подчеркнула: свинцово-кислотные батареи относятся к отходам повышенной опасности. Их переработка – регламентированный процесс, где извлекается до 95% полезных компонентов. Не стоит недооценивать химическую угрозу даже от одной забытой в лесу АКБ.

Магазин закладывает в скидку свою маржу: деньги тратятся на логистику, хранение и оформление документов для сдачи батарей на завод. Частные лица обычно не имеют доступа к заводским пунктам приема. А вот специализированные пункты лома – самый простой путь для обычного человека. Причем на цену металла заряд не влияет: там взвешивают батарею, а не ее остаточную емкость.

И последнее: хранить АКБ в жилых помещениях строго запрещено – корпус может дать микротрещину, что приведет к испарению электролита и отравлению воздуха.