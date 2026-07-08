На рынок вышел крупный флагманский седан Geely: подробности о модели

Geely представила флагманский седан Preface L90 с длиной кузова 4956 мм

У Geely появился новый флагманский седан, который на деле оказался хорошо знакомой моделью под другим именем. Речь про Preface L90 – по сути, это тот же гибридный Galaxy Starshine 7 Max, только теперь переименованный и выпускающийся под основным брендом компании.

Новинка заметно переросла стандартный Preface. Ее длина достигает 4956 мм – это на 131 мм больше, чем у обычной версии. Ширина составляет 1915 мм (+35 мм), высота – 1505 мм, а колесная база – 2845 мм. Для сравнения: актуальный Mercedes-Benz S-класса? Его длина – 4949 мм. В общем, масштабы внушительные.

С силовыми агрегатами тоже полный порядок. Geely предлагает как классические ДВС, так и гибриды. В первом случае можно выбрать двигатель на 1,5 литра (198 л.с.) или более мощный 2,0-литровый (268 л.с.). А вот гибридная версия получит новейшую систему Geely i-HEV – ее основа – 1,5-литровый мотор мощностью 161 л.с., которому, скорее всего, помогает электромотор на 235 л.с. Правда, официального подтверждения по последней цифре пока нет.

Технически самую интересную опцию вынесли на крышу. Речь про лидар, который станет частью продвинутого ассистента вождения G-Pilot H5. В основе этой системы – два чипа NVIDIA Orin-X с суммарной производительностью 508 TOPS. Такой набор обеспечивает автомобилю серьезный задел по автопилоту.

Эксперты уже строят догадки, зачем Geely решила вывести Galaxy Starshine 7 Max под своим именем. Скорее всего, компания готовит модель для экспортных рынков – под брендом Geely ее проще продавать за пределами Китая. Официальные подробности обещают раскрыть 10 июля.