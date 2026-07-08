«Китаец» с вторички за 1,3 млн: с габаритами Toyota RAV4 и одним подвохом

Эксперт Сергей Зиновьев рассказал о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 с пробегом

В сегменте подержанных китайских кроссоверов до 1,5 млн рублей особое место занимает Chery Tiggo 8, который привлекает покупателей, прежде всего, своими габаритами, сопоставимыми с Toyota RAV4, и доступной ценой.

При длине кузова в 4700 мм, дорожном просвете в 190 мм и огромном багажнике на 892 л этот автомобиль предлагает исключительную практичность, а наличие семиместной версии делает его еще более универсальным решением для семьи.

Стартовая цена на вторичном рынке составляет 1,3 млн рублей, что делает модель крайне заманчивым предложением в своем классе, однако при ближайшем рассмотрении некоторые инженерные решения вызывают вопросы.

Chery Tiggo 8

У этой модели существует два фиксированных сочетания двигателя и коробки передач, и оба варианта, увы, нельзя назвать удачными.

В связке с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. работает роботизированная коробка Getrag 6DCT250, которая знакома российским автовладельцам по агрегату Powershift на автомобилях Ford.

Этот робот с двумя сухими сцеплениями славится своим нервным характером и невысокой надежностью, хотя сам двигатель, напротив, заслуживает похвалы – чугунный блок с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ способен без серьезных проблем преодолеть рубеж в 400 тыс. км.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Скорее всего, прослужит он все же дольше, чем вариатор WLY CVT25, который связан с мотором 2.0 (170 л. с.). Впрыск у этого двигателя тоже распределенный, но блок алюминиевый, привод ГРМ ременный, ресурс ниже. Вариатор конструктивно схож с аналогом Jatco, и его довольно часто меняли по гарантии.

Что касается ходовой части, то здесь претензий к Tiggo 8 значительно меньше – инженеры традиционно не подвели, и к пробегу в 100 тысяч км из элементов подвески потребуют замены разве что стойки стабилизатора.

Chery Tiggo 8

Однако к состоянию кузова стоит присмотреться особенно внимательно: на некоторых экземплярах после двух-трех зим эксплуатации проявляются неприятные «жучки» ржавчины, что говорит о недостаточной антикоррозионной обработке отдельных элементов.

Таким образом Chery Tiggo 8 – это просторный и недорогой кроссовер, который может стать неплохим приобретением при условии тщательной диагностики и повышенного внимания к техническому состоянию конкретного экземпляра.