Россияне стали чаще брать автокредиты: в чем причины

Рынок автокредитов в России вырос в первом полугодии более чем на 40%

Россияне, по предварительным оценкам ВТБ, за январь – июнь взяли в банках на покупку автомобилей около 894 млрд рублей – на 41% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

При этом на фоне отпускного сезона июньские выдачи замедлились: рост составил лишь 1% по сравнению с маем, до 174 млрд рублей. Однако это на 31% выше июня 2025 года, что подтверждает уверенное восстановление рынка.

«Продажи первого полугодия оказались выше наших ожиданий. Ключевой драйвер – спрос на новые авто: в ВТБ число сделок по ним выросло более чем на четверть год к году, а объем – вдвое. Новые машины более привлекательны за счет господдержки, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается все еще высокими рыночными ставками. Активное вовлечение производителей в субсидирование ставок – еще один значимый драйвер: если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14% в наших выдачах, то в июне этого – уже 40%», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

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