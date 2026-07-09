Будущий конкурент Tank 500: рассекречен новый премиальный внедорожник

BAIC опубликовал фото нового внедорожника Taitan 700

Появились официальные фотографии нового внедорожника Taitan 700. Однако пока производитель раскрыл только внешность автомобиля. Новинка станет первым «премиальным» внедорожником BAIC и, вероятно, будет конкурировать с Tank 500.

В своем анонсе компания не упомянула технических характеристик своей новой модели. Согласно китайским СМИ, внедорожник может выйти на рынок с гибридной силовой установкой, в которой 1,5-литровый турбодвигатель будет выполнять роль генератора. С ним будут работать 2 электромотора. Длина нового BAIC Taitan 700 превышает 5 метров.

Внедорожник выполнен в стиле, характерном для автомобилей этой китайской марки. Спереди у него подсвечиваемая радиаторная решетка, похожая на ту, что устанавливается на Jeep Grand Cherokee. В профиль Taitan 700 напоминает внедорожник BJ60, который сейчас продается на российском рынке по цене почти в 5 млн рублей. Сходство между двумя автомобилями прослеживается и в оформлении задней части кузова. Китайская новинка отличается высоким клиренсом и 20-дюймовыми колесными дисками. Над лобовым стеклом у нее установлен лидар, что указывает на наличие комплекса автономного управления. Официальная дата презентации BAIC Taitan 700 пока не озвучена.

BAIC Taitan 700

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