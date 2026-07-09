Будущий конкурент Tank 500: рассекречен новый премиальный внедорожник
Появились официальные фотографии нового внедорожника Taitan 700. Однако пока производитель раскрыл только внешность автомобиля. Новинка станет первым «премиальным» внедорожником BAIC и, вероятно, будет конкурировать с Tank 500.
В своем анонсе компания не упомянула технических характеристик своей новой модели. Согласно китайским СМИ, внедорожник может выйти на рынок с гибридной силовой установкой, в которой 1,5-литровый турбодвигатель будет выполнять роль генератора. С ним будут работать 2 электромотора. Длина нового BAIC Taitan 700 превышает 5 метров.
Внедорожник выполнен в стиле, характерном для автомобилей этой китайской марки. Спереди у него подсвечиваемая радиаторная решетка, похожая на ту, что устанавливается на Jeep Grand Cherokee. В профиль Taitan 700 напоминает внедорожник BJ60, который сейчас продается на российском рынке по цене почти в 5 млн рублей. Сходство между двумя автомобилями прослеживается и в оформлении задней части кузова. Китайская новинка отличается высоким клиренсом и 20-дюймовыми колесными дисками. Над лобовым стеклом у нее установлен лидар, что указывает на наличие комплекса автономного управления. Официальная дата презентации BAIC Taitan 700 пока не озвучена.
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