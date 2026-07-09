Почему езда босиком или в шлепанцах может обернуться крупным штрафом

Автоэксперт Егоров объяснил, как могут оштрафовать водителя за неправильную одежду в жару

Летний зной заставляет водителей искать любые способы охлаждения, и это нередко сказывается на их внешнем виде за рулем, отмечают эксперты Pravda.Ru.

Кто-то садится за руль в легких шлепанцах, кто-то предпочитает ехать босиком, а некоторые и вовсе снимают одежду. Прямого запрета на такой дресс-код в российском законодательстве не найти, однако определенные риски все же существуют – если внешний вид автомобилиста помешает безопасности движения, последуют санкции.

Автоэксперт Алексей Егоров подчеркнул, что инспектор ГИБДД не может наказать водителя просто за то, что тот сидит без майки или в неподходящей обуви. Но ситуация кардинально меняется, если такая небрежность в экипировке спровоцировала опасный маневр или привела к аварийной ситуации. По словам специалиста, именно неправильная обувь часто становится скрытой причиной инцидентов – в критический момент водитель просто теряет контроль над педалями.

Самую большую угрозу представляют классические шлепанцы. Они могут соскользнуть или зацепиться за блок управления педалью тормоза, что в экстренной ситуации чревато серьезными последствиями. Управление автомобилем босиком, между прочим, тоже небезопасно: из-за пота стопа начинает скользить, и точность усилия при резком торможении падает. А оголенный торс – это дополнительный риск: при срабатывании подушек безопасности можно получить термические ожоги или серьезные ссадины от ремня и элементов интерьера.

«В жару важно помнить, что любая задержка в управлении, вызванная неудобной обувью, может привести к тяжелому ДТП», – пояснил автоэксперт Антон Воробьев.

Специалисты советуют даже в самую сильную жару отдавать предпочтение легкой закрытой обуви с тонкой, но цепкой подошвой. Такой выбор гарантирует надежную связь с автомобилем и позволяет совершать точные движения при маневрировании. Правильная одежда из натуральных тканей предотвратит перегрев организма и обеспечит комфорт, не ставя под угрозу жизни других участников движения.